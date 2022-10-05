Независимо от того, где в организме возникает рак, он может в конце концов начать захватывать другие органы и ткани с помощью процесса, известного как метастазирование, что значительно усложняет его лечение. К сожалению, ученые еще многое не понимают в метастазах, но исследование постоянно раскрывает механизмы, которые могут привести к новым вариантам лечения.

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Механизм образования метастазов

В новом исследовании ученые из Кембриджа обнаружили не просто новый механизм метастазирования, но и полностью переосмыслили его роль. Долгое время считалось, что метастазирование – это аномальный процесс, возникающий при раке, но новое исследование показало, что этот процесс, используемый и здоровыми клетками, – рак просто использует его для своих целей.

Команда сделала это открытие, исследуя клеточную структуру, известную как неселективный канал утечки натрия (NALCN). Эти каналы расположены на клеточных мембранах и контролируют, как соль входит и выходит из клетки. В новом исследовании ученые обнаружили, что NALCN также регулирует высвобождение клеток из тканей в кровь, где они могут поглощаться другими органами и тканями.

Как открытие поможет лечить рак

В тестах на мышах ученые заблокировали функцию белка NALCN и обнаружили, что он приводит к метастазированию рака желудка, кишечника и поджелудочной железы. Это говорит, что это может стать новой целью для предотвращения метастазирования, потенциально улучшая результаты лечения пациентов с раком.

Но самое удивительное открытие было сделано, когда команда протестировала метод на мышах без рака. Блокировка NALCN также привела к тому, что здоровые клетки мигрировали из своих исходных органов в другие – например, клетки поджелудочной железы перемещались в почки и там становились здоровыми клетками почек.

В выводах ученые отметили, что не только определили один из неосязаемых факторов метастазирования, но также перевернули общепринятое понимание этого с ног на голову, показав, как рак увлекает процессы в здоровых клетках для собственной выгоды. Если это будет подтверждено дальнейшими исследованиями, это открытие может иметь далеко идущие последствия для предотвращения распространения рака и позволит манипулировать этим процессом для восстановления поврежденных органов.