Согласно сообщению, у людей с грудными имплантами повышается вероятность некоторых типов рака, таких как плоскоклеточный рак и различные лимфомы в рубцовой ткани вокруг имплантатов.

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Случаи рака связаны с имплантами

Агентство отмечает, что получило 10 сообщений о плоскоклеточном раке и 12 сообщений о разных типах лимфомы. Обзор статей со всего мира также выявил 50 случаев заболевания, связанных с грудными имплантами, включая 20 случаев плоскоклеточного рака и 30 случаев лимфомы.

Поскольку эти случаи кажутся редкими и эксперты еще не уверены в связи между имплантатами и раком, пациентам рекомендуется следить за здоровьем и распознавать любые потенциальные тревожные признаки.

Исследователи также связали редкий тип рака, называемый анапластической крупноклеточной лимфомой, прежде всего с текстурированными имплантатами. Их поверхность с большей вероятностью может вызвать воспаление, чем поверхность гладких имплантов.

Как часто проходить обследование

Специалисты также отмечают, что вероятность риска для здоровья возрастает пропорционально возрасту имплантатов.

Сейчас FDA рекомендует людям с грудными имплантами проходить осмотры через 5-6 лет после установки имплантов, а затем каждые 2-3 года.