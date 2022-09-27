Исследователи обнаружили, что RP2 – модифицированная версия вируса простого герпеса – демонстрирует признаки эффективности у четверти пациентов с рядом прогрессирующих форм рака.

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Вирус герпеса против рака

У пациентов, участвовавших в исследовании, были раковые заболевания, включая рак кожи, пищевода, мозга и шеи, и они исчерпали другие методы лечения, в том числе из-за отсутствия ответа на иммунотерапию ингибиторами контрольных точек.

Генно-инженерный вирус RP2, вводимый непосредственно в опухоли, создан для двойного действия против опухолей. Он размножается в раковых клетках, чтобы разрушать их изнутри, а также блокирует белок, известный как CTLA-4, снимая тормоз иммунной системы и увеличивая ее способность убивать раковые клетки.

Насколько эффективно такое лечение

Трое из девяти пациентов, получавших RP2, имели пользу от лечения и уменьшения опухолей. У одного пациента с раком слюнной железы опухоль полностью исчезла и через 15 месяцев после начала лечения рак не вернулся.

У двух других пациентов в этой группе был рак пищевода и увеальная меланома – редкий тип рака глаза – распространившийся на печень. Они увидели, что их рак уменьшился, и они все еще реагировали через 18 и 15 месяцев после начала лечения, то есть их рак не прогрессировал.

Семь из 30 пациентов, получавших как RP2, так и иммунотерапию ниволумабом, также получили пользу от лечения. В этой группе четыре из девяти пациентов с меланомой кожи, двое из восьми пациентов с увеальной меланомой глаза и один из трех пациентов с раком головы и шеи наблюдали остановку или уменьшение роста опухоли.

Все пациенты, принимавшие участие в исследовании, имели очень поздние стадии рака, не соответствующие стандартным вариантам лечения. Далее исследователи желают продолжить исследование потенциала RP2 на большем количестве пациентов.