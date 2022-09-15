Аспирин улучшает выживание людей с раком

Команда проанализировала прошлые исследования аспирина и утверждает, что он может снизить воспаление, связанное с раком, аномальное свертывание крови, аномальный рост кровеносных сосудов и усилить процессы восстановления клеток.

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Кроме того, они обнаружили связь между аспирином и понижением смертности от рака, его распространением и сосудистыми осложнениями онкологии. Они говорят, что даже несмотря на то, что аспирин увеличивает количество кровотечений, их тяжесть низкая, что говорит о том, что препарат можно использовать для лечения многих видов рака.

Этот обзор исследований биологических механизмов и клинических результатов свидетельствует об "общем положительном влиянии" на выживаемость и снижение распространения рака. Необходимы более детальные исследования, чтобы понять масштаб и изменчивость любого эффекта, но они должны проводиться с высокой степенью уверенности в том, что аспирин является относительно безопасным препаратом.

Почему возникает положительный эффект

Существует множество доказательств, свидетельствующих о пользе аспирина для предотвращения развития рака и распространения метастазов. Доказательства биологических механизмов включают снижение аспирином связанного с раком воспаления, аномального свертывания крови, аномального роста кровеносных сосудов и усиления процессов восстановления клеток.

Таким образом, оказывается, что аспирин приносит пользу широкому спектру раковых заболеваний, что свидетельствует об общем положительном эффекте, преобладает негативное влияние.