Дослідники виявили, що RP2 – модифікована версія вірусу простого герпесу – демонструє ознаки ефективності у чверті пацієнтів із рядом прогресуючих форм раку.

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Вірус герпесу проти раку

У пацієнтів, які брали участь у дослідженні, були ракові захворювання, включаючи рак шкіри, стравоходу, мозку та шиї, і вони вичерпали інші методи лікування, в тому числі через відсутність відповіді на імунотерапію інгібіторами контрольних точок.

Генно-інженерний вірус RP2, який вводять безпосередньо в пухлини, створений для подвійної дії проти пухлин. Він розмножується в ракових клітинах, щоб руйнувати їх зсередини, а також блокує білок, відомий як CTLA-4, знімаючи гальма імунної системи та збільшуючи її здатність вбивати ракові клітини.

Наскільки ефективне таке лікування

Троє з дев’яти пацієнтів, які отримували RP2, мали користь від лікування та зменшення пухлин. В одного пацієнта з раком слинної залози пухлина повністю зникла, і через 15 місяців після початку лікування рак не повернувся.

У двох інших пацієнтів у цій групі був рак стравоходу та увеальна меланома – рідкісний тип раку ока – який поширився на печінку. Вони побачили, що їхній рак зменшився, і вони все ще реагували через 18 і 15 місяців після початку лікування, відповідно, тобто їхній рак не прогресував.

Сім із 30 пацієнтів, які отримували як RP2, так і імунотерапію ниволумабом, також отримали користь від лікування. У цій групі чотири з дев’яти пацієнтів з меланомою шкіри, двоє з восьми пацієнтів з увеальною меланомою ока та один із трьох пацієнтів з раком голови та шиї спостерігали зупинку або зменшення росту пухлини.

Усі пацієнти, які брали участь у дослідженні, мали дуже пізні стадії раку, які не відповідали стандартним варіантам лікування. Далі дослідники хочуть продовжити вивчення потенціалу RP2 на більшій кількості пацієнтів.