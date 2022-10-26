Исследователи сообщают, что они точно определили количество генов, отвечающих за это расстройство. Ученые отмечают, что дислексия и амбидэкстрия имеют генетическую связь.

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Как обнаруживали гены

Для изучения генов, провоцирующих болезнь, было проведено исследование. Оно включало 50 000 взрослых с дислексией и 1 миллион взрослых без диагноза. Исследователи проверили связь между миллионами генетических вариантов и статусом заболевания.

Приблизительно одна треть выявленных генетических вариантов ранее была связана с общими когнитивными способностями и уровнем образования. Некоторые гены были связаны с другими состояниями нейроразвития, такими как: задержка речи, мышление и низкий уровень академических достижений.

Многие гены, провоцирующие дислексию, также связаны с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью.

Зависит ли развитие болезни от конкретного языка

Исследователи обнаружили, что несколько генетических вариантов были наиболее значимы в выборке китайскоязычных участников исследования. Это свидетельствует о том, что общие процессы мышления при обучении не зависят от конкретного языка.

Используя генетическую информацию из исследования, исследователи смогли предположить, как хорошо дети и взрослые могут читать.

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