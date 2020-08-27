Поганий стан психічного здоров'я пов'язаний з низькою якістю харчування, незалежно від таких особистих характеристик, як стать, вік, освіта, сімейний стан та рівень доходу.

Про це йдеться в дослідженні Університету Лома Лінда, його опублікували в International Journal of Food Sciences and Nutrition.

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Дослідницька команда вивчила дані телефонних опитувань (всього 245 891 людини), проведених в період з 2005 по 2015 рік в рамках California Health Interview Survey (CHIS). Вони мали велику інформацію про соціально-демографічні дані, стан здоров'я і поведінку стосовно здоров'я.

Харчування та психічне здоров'я

Дослідження показало, що майже 17% дорослих в Каліфорнії страждають від психічних захворювань, з них 13,2% мають помірний, 3,7% - важкий психічний розлад.

Отримані результати виявилися аналогічними попереднім дослідженням зв'язку між психічними захворюваннями та нездоровим харчуванням, проведеним в інших країнах. Наприклад, було виявлено, що підвищене споживання цукру пов'язано з біполярним розладом, а споживання перероблених продуктів – з депресією.

Це та інші подібні дослідження можуть мати велике значення для лікування в поведінкової медицини. Можливо, настав час для нас більш уважно поглянути на роль дієти в психічному здоров'ї,

– зазначили науковці.