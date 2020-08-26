Легкі сигарети й звичайні сигарети з фільтром однаково небезпечні для здоров'я, але сигарети без фільтра сильніше збільшують ризик смерті та розвитку раку легень.

Про це повідомили науковці на конференції Американського торакального товариства.

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З 1950-х років сигарети зазнали кілька змін і модифікацій, включаючи появу фільтра і зниження кількості смол у відповідь на стурбованість людей небезпекою тютюнового диму. Але куріння все ще пов'язано з 90% випадків раку легень.

Сигарети без фільтра

Вчені проаналізували дані дослідження National Lung Screening Trial (NLST). Та виявили, що у людей, які курять сигарети без фільтра на 40% частіше розвивався рак легень, їх ризик померти від будь-якої причини був вище на 30%, а також у них була вища залежність від тютюну, ніж у тих, хто курив сигарети з фільтром.

Легкі та звичайні сигарети

Різниці в аналогічних показниках серед тих, хто курить звичайні і легкі / ультралегкі цигарки, не було: вони з однаковою частотою хворіли на рак легень і вмирали. Однак куріння легких сигарет призводило до меншої залежності, що сприяло простішій відмові від куріння. Порівнюючи результатів куріння ментолових і звичайних сигарет різниці виявлено не було.