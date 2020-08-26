Легкие сигареты и обычные сигареты с фильтром одинаково опасны для здоровья, но сигареты без фильтра сильнее увеличивают риск смерти и развития рака легких.

Об этом сообщили ученые на конференции Американского торакального общества.

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С 1950-х годов сигареты подверглись изменениям и модификациям, включая появление фильтра и снижение количества смол в ответ на обеспокоенность людей опасностью табачного дыма. Но курение все еще связано с 90% случаев рака легких.

Сигареты без фильтра

Ученые проанализировали данные исследования National Lung Screening Trial (NLST). И обнаружили, что у людей, которые курят сигареты без фильтра, на 40% чаще развивался рак легких, их риск умереть от любой причины был выше на 30%, а также у них была выше зависимость от табака, чем у тех, кто курил сигареты с фильтром.

Легкие и обычные сигареты

Разницы в аналогичных показателях среди тех, кто курит обычные и легкие/ультралегкие сигареты, не было: они с одинаковой частотой болели раком легких и умирали. Однако курение легких сигарет приводило к меньшей зависимости, что способствовало более простому отказу от курения. Сравнивая результаты курения ментоловых и обычных сигарет, разницы выявлено не было.