Наиболее распространенный вид рака легких часто метастазирует в головной мозг. Ученые определили, что попадание метастазов именно в этот орган может способствовать употребление никотина в любом виде.

Новое исследование опубликовали в Journal of Experimental Medicine.

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Как никотин помогает рака развиваться

Причины, по которым опухоли метастазируют в тот или иной орган, часто остаются неизвестными ученым. Не знала наука и почему метастазы почти в 40% случаев попадают в головной мозг. В этом случае средний период выживания у пациентов составляет менее шести месяцев.

Метастазы – что это? Это вторичные очаги, которые образуются при злокачественной опухоли.

Ученые из Медицинской школы Университета Уэйк Форест установили, что никотин способствует попаданию метастазов немелкоклеточного рака легких в мозг. Авторы исследования подчеркивают, что никотин – не канцерогенный компонент табачных продуктов.

Ученые обследовали 281 пациента с раком легких. Они обнаружили, что у курильщиков эта опухоль метастазирует в мозг гораздо чаще.

Далее на мышиной модели ученые смогли выявить механизм действия никотина, в результате которого метастазы попадают в мозг. Никотин проникает через гематоэнцефалический барьер и влияет на микроглию – иммунные клетки головного мозга. В результате глия перестает играть защитную роль и начинает способствовать раковому росту.