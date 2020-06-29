Такое сравнение проводится впервые. Для оценки увеличения риска некоторых болезней под действием электронных сигарет до сих пор нет достаточно данных.

Влияние на сердце

Обзор исследований показал, что курение сигарет увеличивает жесткость артерий (это фактор риска сердечно-сосудистых болезней) на 10%, кальяна – на 9%, электронных сигарет – на 7% по сравнению с показателями некурящих, пишет European Heart Journal.

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Исходя из этого, авторы указывают, что есть основания заявлять, что курение вейпов и кальяна влияет на функцию внутренней оболочки сосудов (эндотелия) почти так же, как обычные сигареты. Они отмечают, что, по сути, эти изменения можно назвать бессимптомным атеросклерозом. Скорее всего, его развитие связано с оксидативным стрессом и воспалением, которое возникает под действием токсических веществ.



Кальян и вейп вредят сердцу почти так же, как и сигареты / Фото unsplash

Авторы обзора указывают: хотя количество исследований вреда кальянов и электронных сигарет для сердца и сосудов с участием людей ограничено, а их результаты противоречивы, но вполне однозначные результаты получены в работах на животных. Немецкие ученые считают, что широкое использование электронных сигарет и кальянов со временем приведет к заметному росту количества сердечно-сосудистых болезней.

Влияние на легкие

Данные о вредном влиянии курения на дыхательную систему оказались более значительными. По сравнению с некурящими, хроническая обструктивная болезнь сердца (ХОБЛ) развивалась у тех, кто курит обычные сигареты, на 704% чаще, кальян – на 218%, электронные сигареты – на 194%. Риск рака легких из-за курения сигарет и кальяна увеличивался на 1210% и 122% соответственно. Научных данных, чтобы делать подобные выводы об электронных сигаретах, все еще недостаточно.

В выводах исследования ученые отмечают, что отказ от курения – надежный способ профилактики болезней, которые связаны с этой привычкой. Они подчеркивают, что это особенно важно в контексте пандемии COVID-19, тяжесть которого увеличивается на фоне хронических болезней легких и сердца.