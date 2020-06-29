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Сезон кліщів: що таке хвороба Лайма, як захиститися і діяти в екстрених випадках
26 червня , 16:02 Сезон кліщів: що таке хвороба Лайма, як захиститися і діяти в екстрених випадках
Юліана Вінтюк
Вітиліго: що це, чому виникає, симптоми та лікування
25 червня , 16:16 Вітиліго: що це, чому виникає, симптоми та лікування
Олександр Бевза
В Україні зафіксували 646 нових випадків COVID-19, загалом 43 628
08:54, сьогодні В Україні зафіксували 646 нових випадків COVID-19, загалом 43 628
Новини про коронавірус 28 червня: рекордна кількість госпіталізованих, карантин у Пекіні
06:00, сьогодні Новини про коронавірус 28 червня: рекордна кількість госпіталізованих, карантин у Пекіні
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Вчені виявили коронавірус у стічних водах Барселони ще у березні 2019 року
17:03, 28 червня Вчені виявили коронавірус у стічних водах Барселони ще у березні 2019 року
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