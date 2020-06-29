Таке порівняння проводиться вперше. Для оцінки збільшення ризику деяких хвороб під дією електронних сигарет досі немає достатньо даних.

Вплив на серце

Огляд досліджень показав, що куріння сигарет збільшує жорсткість артерій (це фактор ризику серцево-судинних хвороб) на 10%, кальяну – на 9%, електронних сигарет – на 7% в порівнянні з показниками некурців, пише European Heart Journal.

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Виходячи з цього, автори вказують, що є підстави заявляти, що куріння вейпів і кальяну впливає на функцію внутрішньої оболонки судин (ендотелію) майже так само, як звичайні сигарети. Вони відзначають, що, по суті, ці зміни можна назвати безсимптомним атеросклерозом. Швидше за все, його розвиток пов'язаний оксидативним стресом і запаленням, яке виникає під дією токсичних речовин.



Кальян та вейп шкодять серцю майже так само, як і цигарки / Фото unsplash

Автори огляду вказують, що хоча кількість досліджень шкоди кальянів та електронних сигарет для серця і судин за участю людей обмежена, а їхні результати суперечливі. Але цілком однозначні результати отримані в роботах на тваринах. Німецькі вчені вважають, що широке використання електронних сигарет і кальянів з часом призведе до помітного зростання кількості серцево-судинних хвороб.

Вплив на легені

Дані про шкоду куріння на дихальну систему виявилися більш значними. У порівнянні з некурцями, хронічна обструктивна хвороба серця (ХОЗЛ) розвивалася у тих, хто курить звичайні сигарети, на 704% частіше, кальян – на 218%, електронні сигарети – на 194%. Ризик раку легенів через куріння сигарет і кальяну збільшувався на 1210% і 122% відповідно. Наукових даних, щоб робити подібні висновки про електронні сигарети, все ще недостатньо.

У висновках дослідження вчені відзначають, що відмова від куріння – надійний спосіб профілактики хвороб, які пов'язані з цією звичкою. Вони підкреслюють, що це особливо важливо в контексті пандемії COVID-19, тяжкість якого збільшується на тлі хронічних хвороб легенів і серця.