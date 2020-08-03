Найбільш поширений вид раку легенів часто метастазує в головний мозок. Вчені визначили, що потрапляння метастазів саме в цей орган може сприяти вживання нікотину в будь-якому вигляді.

Нове дослідження опублікували в Journal of Experimental Medicine.

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Як нікотин допомагає раку розвиватись

Причини, за якими пухлини метастазують в той чи інший орган, часто залишаються невідомими вченим. Не знала наука і чому метастази майже в 40% випадків потрапляють в головний мозок. В цьому випадку середній період виживання у пацієнтів становить менше шести місяців.

Метастази – що це? Це вторинні вогнища, які утворюються при злоякісній пухлині.

Вчені з Медичної школи Університету Уейк Форест встановили, що нікотин сприяє потраплянню метастазів недрібноклітинного раку легенів в мозок. Автори дослідження підкреслюють, що нікотин – не канцерогенний компонент тютюнових продуктів.

Вчені обстежили 281 пацієнта з раком легенів. Вони виявили, що у курців ця пухлина метастазує в головний мозок набагато частіше.

Далі на мишачій моделі вчені змогли виявити механізм дії нікотину, в результаті якого метастази потрапляють в мозок. Нікотин проникає через гематоенцефалічний бар'єр і впливає на мікроглію – імунні клітини головного мозку. В результаті глія перестає відігравати захисну роль і починає сприяти раковому росту.