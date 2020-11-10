Перелік планових операцій, які дозволені в Україні попри 2-етап реагування на COVID-19
В Україні наразі дозволено госпіталізовувати лише хворих у невідкладних станах, а перелік операцій, які можна проводити затверджений постановою Міністерства охорони здоров'я.
В лікарні доставлятимуть хворих, стан яких визначено критеріям Постанови Кабміну №641 "Про встановлення карантину та впровадження посилених протиепідемічних заходів на території з широким розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2", йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ,
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Перелік дозволених заходів, які передбачає постанова:
- надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;
- надання меддопомоги вагітним, породіллям, новонародженим;
- надання меддопомоги в спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров'я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;
- надання паліативної меддопомоги в стаціонарних умовах;
- надання планової меддопомоги закладами охорони здоров'я національного рівня, що надають високоспеціалізовану допомогу, за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;
- проведення інших невідкладних і термінових заходів щодо госпіталізації, якщо в результаті їх перенесення (відстрочення) існує значний ризик для життя або здоров'я людей.
Що відомо про призупинення планових операцій в Україні
9 листопада Україна перейшла на 2 етап реагування на поширення COVID-19, він передбачає, що усі клініки країни переходять на лікування хворих з коронавірусом, а відтак проведення планових операцій тимчасово припиняють.
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2 етап, передбачає, що кількість ліжок для хворих збільшать до 80 тисяч, з них 60 тисяч забезпечать киснем впродовж місяця.
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