Україна переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусу. Відтак, клініки припиняють проведення планових операцій.

Про це за результатами нарад під керівництвом президента та заступника глави ОПУ з главами ОДА повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає 24 канал.

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З понеділка всі планові операції, планові госпіталізації заборонені в наших лікарнях. Лікарні приймають ургентних хворих та хворих з ковід,

– заявив Ляшко.

Кількість ліжок для хворих планують збільшити до 80 000, з них 60 000 будуть забезпечені киснем впродовж місяця.

На третьому етапі планують розгортати польові шпиталі.

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