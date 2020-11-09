Медична система України здатна витримати близько 15-20 тисяч хворих на коронавірус на добу. Якщо захворюваність зросте до 20 тисяч – це загрожує колапсом української медицини.

Про це заявив головний санітарний лікар України та заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише РБК-Україна. За його словами, не слід допустити навіть сценарію, коли на добу реєструють 15 – 20 тисяч хворих.

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Ляшко зауважив, що будь-яка система охорони здоров'я не безмежна, а ключовим рішенням має бути дотримання санітарних норм.

Віктор Ляшко “Наше завдання – готуватися до найпесимістичніших сценаріїв. Коли ми говоримо, що вийшли на цифри 7 – 8 тисяч на добу, то наше завдання – переорієнтувати систему охорони здоров'я від запобігання хвороби до зменшення смертності”.

Попри те, що медична система України не стоїть на місці, понад 20 тисяч випадків на добу вона не здатна витримати.

Лікар “Постійно створюються додаткові ліжка в лікарнях, облаштовуються польові шпиталі, щодня наростає потужність медичної системи. На сьогодні ми розуміємо, що вона може впоратися з 15 – 20 тисячами хворих на добу. Але якщо буде більш ніж 20 тисяч – до цього наша система на сьогодні не готова”.

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