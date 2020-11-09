Медицинская система Украины способна выдержать около 15-20 тысяч больных коронавирусом в сутки. Если заболеваемость возрастет до 20 тысяч – это чревато коллапсом украинской медицины.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, пишет РБК-Украина. По его словам, не следует допустить даже сценария, когда в сутки регистрируют 15 – 20 тысяч больных.

Читайте также В Киеве люди образовали огромные очереди, чтобы сделать тест на COVID-19 – фото

Ляшко отметил, что любая система здравоохранения не безгранична, а ключевым решением должно быть соблюдение санитарных норм.

Виктор Ляшко “Наша задача – готовиться к самым пессимистическим сценариям. Когда мы говорим, что вышли на цифры 7 – 8 тысяч в сутки, то наша задача – переориентировать систему здравоохранения от предотвращения болезни на уменьшение смертности”.

Несмотря на то, что медицинская система Украины не стоит на месте, более 20 тысяч случаев в сутки она не способна выдержать.

Врач “Постоянно создаются дополнительные кровати в больницах, обустраиваются полевые госпитали, ежедневно нарастает мощность медицинской системы. Сегодня мы понимаем, что она может справиться с 15 – 20 тысячами больных в сутки. Но если более чем 20 тысяч – к этому наша система сегодня не готова”.

Главное о заболеваемости коронавирусом в Украине