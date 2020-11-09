В Киеве вследствие значительного роста заболеваемости коронавирусом, жители массово проходят тестирование. Так, возле одной из лабораторий люди образовали длиннющие очереди из желающих сделать тест.

В частности, очереди зафиксировали возле столичной лаборатории, что на проспекте Маяковского, 5, пишет OBOZREVATEL. По данным корреспондента, такие очереди здесь можно увидеть несколько раз в неделю.

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В Киеве люди должны ожидать в огромных очередях, чтобы сделать тест на коронавирус / Фото Obozrevatel

9 ноября одна из них растянулась примерно на 100 метров. Люди преимущественно были в масках и соблюдали социальную дистанцию. Хотя некоторые желающие пройти тестирование носили маски неправильно,

– говорится в сообщении.

Очереди образуются несколько раз в течение недели / Фото Obozrevatel

А вот жители ближайших к лаборатории домов пожаловались на хаотичную парковку машин посетителями лаборатории.

Жители соседних домов не довольны неправильной парковкой машин рядом с лабораторией / Фото Obozrevatel

Какая заболеваемость коронавирусом в столице