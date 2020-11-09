В Киеве люди образовали огромные очереди, чтобы сделать тест на COVID-19 – фото
В Киеве вследствие значительного роста заболеваемости коронавирусом, жители массово проходят тестирование. Так, возле одной из лабораторий люди образовали длиннющие очереди из желающих сделать тест.
В частности, очереди зафиксировали возле столичной лаборатории, что на проспекте Маяковского, 5, пишет OBOZREVATEL. По данным корреспондента, такие очереди здесь можно увидеть несколько раз в неделю.
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В Киеве люди должны ожидать в огромных очередях, чтобы сделать тест на коронавирус / Фото Obozrevatel
9 ноября одна из них растянулась примерно на 100 метров. Люди преимущественно были в масках и соблюдали социальную дистанцию. Хотя некоторые желающие пройти тестирование носили маски неправильно,
– говорится в сообщении.
Очереди образуются несколько раз в течение недели / Фото Obozrevatel
А вот жители ближайших к лаборатории домов пожаловались на хаотичную парковку машин посетителями лаборатории.
Жители соседних домов не довольны неправильной парковкой машин рядом с лабораторией / Фото Obozrevatel
Какая заболеваемость коронавирусом в столице
- За минувшие сутки в Киеве обнаружили 748 больных коронавирусом, зарегистрировали также 5 летальных случаев.
- Больше всего новых инфицированных в Деснянском районе – 130, в Дарницком – 109 и 107 случаев в Оболонском районе.
- В больницы столицы госпитализировали 76 пациентов. Выздоровели за минувшие сутки 170 человек.
- В целом в столице подтвердили 44 920 случаев заражения COVID-19, из них 872 киевлян умерли во время течения болезни, преодолели болезнь 16 667 жителей Киева.
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