У Києві внаслідок значного зростання захворюваності на коронавірус, жителі масово проходять тестування. Так, біля однієї з лабораторій люди утворили довжелезні черги з охочих зробити тест.

Зокрема, черги зафіксували біля столичної лабораторії, що на проспекті Маяковського, 5, пише OBOZREVATEL. За даними кореспондента, такі черги тут можна побачити кілька разів на тиждень.

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У Києві люди мусять очікувати у величезних чергах, що зробити тест на коронавірус / Фото Obozrevatel

9 листопада одна з них розтяглася приблизно на 100 метрів. Люди переважно були в масках і дотримувалися соціальної дистанції. Хоча деякі охочі пройти тестування носили маски неправильно,

– йдеться в повідомленні.



Черги утворюються кілька разів впродовж тижня / Фото Obozrevatel

А ось жителі найближчих до лабораторії будинків поскаржились на хаотичне паркуванням машині відвідувачами лабораторії.



Жителі сусідніх будинків не задоволені неправильним паркуванням машин поруч лабораторії Фото Obozrevatel

Яка захворюваність на коронавірус в столиці