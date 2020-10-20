Активація протоколу медичного сортування: МОЗ представило 4 сценарії реагування на COVID-19
У Міністерство охорони здоров'я України розробили чотири рівні небезпеки через коронавірус. Зараз Україна на першому рівні, але за найгіршого сценарію, Україні доведеться вдатися до протоколу медичного сортування.
Його активують у випадку рівня захворюваності у 20 тисяч випадків на добу. Що передбачає протокол медичного сортування, пояснив очільник МОЗ Максим Степанов під час звернення до Верховної Ради 20 жовтня, пише 24 канал.
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Ми розробили детальний план, що враховує спроможність системи охорони здоров’я і визначає алгоритм дій відповідно до чотирьох рівнів небезпеки,
– заявив він.
- Перший рівень, в якому українці зараз, передбачає щоденну кількість випадків COVID-19 в межах 5-7 тисяч.
- Другий рівень – заповнення ліжок складатиме близько 70% в цілому по країні. Також орієнтовна кількість хворих з підтвердженими випадками по країні складає 8-10 тисяч.
Степанов попередив, що очевидно Україна перейде на другий рівень в найближчі тижні, кількість ліжок у закладах охорони здоров'я збільшать на 30% від усього ліжкового фонду, це 52 тисячі ліжок.
- Третій рівень – кількість хворих з підтвердженими випадками коронавірусу складає від 11 до 15 тисяч на добу, а завантаженість ліжок по всій країні буде складати не менше 85%.
Саме на цьому рівні передбачають введення жорстких карантинних обмежень в країні з застосуванням повного переліку обмежень червоного рівня епідемічної небезпеки.
Зокрема мобілізують всіх медпрацівників та інших категорій працівників, організують роботу відомчих закладів для цивільного населення, а також розгорнуть польові госпіталі.
- Четвертий рівень – найгірший сценарій, коли ресурси системи охорони здоров’я вичерпані, а щоденна кількість випадків буде близько 20 тисяч хворих.
За таким сценарієм передбачена вимушена активація протоколу медичного сортування з пріоритетом надання медичної допомоги.