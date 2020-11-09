Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавируса. Следовательно, клиники прекращают проведение плановых операций.

В Украине приостановили плановые операции

Об этом по результатам совещаний под руководством президента и заместителя главы ОПУ с главами ОГА сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает 24 канал.

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Виктор Ляшко “С понедельника все плановые операции, плановые госпитализации запрещены в наших больницах. Больницы принимают ургентных больных и больных с коронавирусом”.

Страна перешла на 2 этап противодействия COVID-19

Количество коек для больных планируют увеличить до 80 тысяч, из них 60 тысяч обеспечат кислородом в течение месяца.

Отметим, что на третьем этапе планируют разворачивать полевые госпитали. Ляшко призвал придерживаться требований карантина, чтобы не допустить этого. По его словам, ситуация с коронавируса крайне напряженная.

В конце октября Минздрав разработал четыре этапа реагирования на распространение коронавируса:

1 уровень – ежедневное количество случаев COVID-19 в пределах 5 – 7 тысяч.

2 уровень – заполнение кроватей будет составлять около 70% в целом по стране. Количество больных с подтвержденными случаями по стране составляет 8 – 10 тысяч. Украина сегодня перешла именно на 2 уровень.

3 уровень – количество больных с подтвержденными случаями коронавируса составляет от 11 до 15 тысяч в сутки, а загруженность коек по всей стране будет составлять не менее 85%.

4 уровень – худший сценарий, когда ресурсы системы здравоохранения исчерпаны, а ежедневное количество случаев будет около 20 тысяч больных.

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