В Министерстве здравоохранения Украины разработали четыре уровня опасности из-за коронавируса. Сейчас Украина на первом уровне, но при наихудшем сценарии Украине придется прибегнуть к протоколу медицинской сортировки.

Его активируют в случае уровня заболеваемости в 20 тысяч случаев в сутки. Что предусматривает протокол медицинской сортировки, пояснил глава Минздрава Максим Степанов во время обращения в Верховную Раду 20 октября, пишет 24 канал.

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Мы разработали детальный план, учитывающий способность системы здравоохранения и определяющий алгоритм действий в соответствии с четырьмя уровнями опасности,

- заявил он.

Первый уровень , в котором украинцы сейчас, предусматривает ежедневное количество случаев COVID-19 в пределах 5-7 тысяч.



, в котором украинцы сейчас, предусматривает ежедневное количество случаев COVID-19 в пределах 5-7 тысяч. Второй уровень – заполнение кроватей будет составлять около 70% в целом по стране. Также ориентировочное количество больных с подтвержденными случаями по стране составляет 8 – 10 тысяч.

Степанов предупредил, что очевидно Украина перейдет на второй уровень в ближайшие недели, количество коек в учреждениях здравоохранения увеличат на 30% от всего коечного фонда, это 52 тысячи коек.

Третий уровень – количество больных с подтвержденными случаями коронавируса составляет от 11 до 15 тысяч в сутки, а загруженность коек по всей стране будет составлять не менее 85%.

Именно на этом уровне предусматривают введение жестких карантинных ограничений в стране с применением полного перечня ограничений красного уровня эпидемической опасности.

В частности мобилизуют всех медработников и других категорий работников, организуют работу ведомственных учреждений для гражданского населения, а также развернут полевые госпитали.

Четвертый уровень – самый худший сценарий, когда ресурсы системы здравоохранения исчерпаны, а ежедневное количество случаев будет около 20 тысяч больных.

По такому сценарию предусмотрена вынужденная активация протокола медицинской сортировки с приоритетом оказания медицинской помощи.

Коротко о заболеваемости COVID-19 в Украине: болезнь официально подтвердили у 309 107 жителей Украины. Известно, что 129 533 из них уже выздоровели, при этом не смогли побороть недуг и умерли от осложнений – 5 786 человек. За минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 5 469 украинцев.