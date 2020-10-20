Активация протокола медицинской сортировки: Минздрав представил 4 сценария реагирования на COVID
В Министерстве здравоохранения Украины разработали четыре уровня опасности из-за коронавируса. Сейчас Украина на первом уровне, но при наихудшем сценарии Украине придется прибегнуть к протоколу медицинской сортировки.
Его активируют в случае уровня заболеваемости в 20 тысяч случаев в сутки. Что предусматривает протокол медицинской сортировки, пояснил глава Минздрава Максим Степанов во время обращения в Верховную Раду 20 октября, пишет 24 канал.
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Мы разработали детальный план, учитывающий способность системы здравоохранения и определяющий алгоритм действий в соответствии с четырьмя уровнями опасности,
- заявил он.
- Первый уровень, в котором украинцы сейчас, предусматривает ежедневное количество случаев COVID-19 в пределах 5-7 тысяч.
- Второй уровень – заполнение кроватей будет составлять около 70% в целом по стране. Также ориентировочное количество больных с подтвержденными случаями по стране составляет 8 – 10 тысяч.
Степанов предупредил, что очевидно Украина перейдет на второй уровень в ближайшие недели, количество коек в учреждениях здравоохранения увеличат на 30% от всего коечного фонда, это 52 тысячи коек.
- Третий уровень – количество больных с подтвержденными случаями коронавируса составляет от 11 до 15 тысяч в сутки, а загруженность коек по всей стране будет составлять не менее 85%.
Именно на этом уровне предусматривают введение жестких карантинных ограничений в стране с применением полного перечня ограничений красного уровня эпидемической опасности.
В частности мобилизуют всех медработников и других категорий работников, организуют работу ведомственных учреждений для гражданского населения, а также развернут полевые госпитали.
- Четвертый уровень – самый худший сценарий, когда ресурсы системы здравоохранения исчерпаны, а ежедневное количество случаев будет около 20 тысяч больных.
По такому сценарию предусмотрена вынужденная активация протокола медицинской сортировки с приоритетом оказания медицинской помощи.