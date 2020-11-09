В Украине введут карантин выходного дня, – Минздрав
Минздрав инициировал введение карантина выходного дня – это должно уменьшить количество больных в Украине. Работать будут только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки.
Жесткий карантин выходного дня
Заведения питания в выходные дни смогут работать на вынос. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает 24 канал.
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Глава Минздрава отметил, что ведомство будет предлагать правительству "жесткий карантин выходного дня".
ТРЦ тоже рекомендуют закрывать, не проводить массовые мероприятия.
Что предусматривает карантин выходного дня:
- ограничения посещения торгово-развлекательных центров и фудкортов,
- рестораны смогут продавать еду с собой
- развлекательные заведения и фитнес-центры закроют,
Какой ип карантина в Украине действует сейчасДо конца года в стране продлили адаптивный карантин, согласно которому Украина была разделена на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. В каждой зоне действуют разные карантинные ограничения. С сегодняшнего дня, 9 ноября, начинает действовать обновленное карантинное зонирование – все регионы попали в одну из двух зон – оранжевую или красную.
Адаптивный карантин в Украине: новые ограничения / Инфографика 24 канала
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