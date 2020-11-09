МОЗ ініціював запровадження карантину вихідного дня – це повинно зменшити кількість хворих в Україні. Працювати будуть лише продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки.

Жорсткий карантин вихідного дня

Заклади харчування у вихідні дні зможуть працювати на винос. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає 24 канал.

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Очільник МОЗ зауважив, що відомство пропонуватиме уряду "жорсткий карантин вихідного дня".

Максим Степанов “З 00:00 суботи до 00:00 понеділка в країні будуть працювати виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки”.

Все інше, зокрема, заклади громадського харчування будуть працювати тільки на винос, ТРЦ теж рекомендують закривати, не проводити масові заходи.

Що передбачає карантин вихідного дня:

обмеження відвідування торговельно-розважальних центрів та фудкортів,

фудкорти працюватимуть тільки на винос,

розважальні заклади та фітнес-центри зачинять,

магазини у ТРЦ працюватимуть, проте з дотриманням вимог – 1 людина на 20 квадратів.

Який тип карантину в Україні діє наразі До кінця року в країні продовжили адаптивний карантин, згідно з яким Україну поділили на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. У кожній зоні діють інші карантинні обмеження. Від сьогодні, усі регіони потрапили в одну з двох зон – помаранчеву або червону. До кінця року в країні продовжили адаптивний карантин, згідно з яким Україну поділили на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. У кожній зоні діють інші карантинні обмеження. Від сьогодні, 9 листопада починає діяти оновлене карантинне зонування



Адаптивний карантин в Україні: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу

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