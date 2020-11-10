Список плановых операций, которые разрешены в Украине во время 2 этапа реагирования на COVID-19
В Украине пока разрешено госпитализировать только больных в неотложных состояниях, а перечень операций, которые можно проводить, утвержден постановлением Министерства здравоохранения.
В больницу будут доставлять больных, состояние которых определено критериями Постановления Кабмина №641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.
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Перечень разрешенных мероприятий, которые предусматривает постановление:
- оказание медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;
- оказание медпомощи беременным, роженицам, новорожденным;
- оказание медпомощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями;
- оказание паллиативной медпомощи в стационарных условиях;
- оказание плановой медпомощи учреждениями здравоохранения национального уровня, которые оказывают высокоспециализированную помощь, при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;
- проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни или здоровья людей.
Что известно о приостановке плановых операций в Украине
9 ноября Украина перешла на 2 этап реагирования на распространение COVID-19, он предусматривает, что все клиники страны переходят на лечение больных с коронавирусом, потому проведение плановых операций временно прекращают.
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