У Львівському центрі легеневого здоров’я медичну допомогу хворим на коронавірус надають безкоштовно. Проте близько 80% ліків, які небхідні для боротьби з COVID-19, пацієнти вимушені купувати за власні гроші.

У Львівському центрі легеневого здоров’я вже немає місць для нових хворих на коронавірус. Про це розповів головний лікар медзакладу Любомир Рак у коментарі для Galnet.

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Медзакладу бракує грошей на закупівлю ліків

Наразі у Львівському центрі легеневого здоров’я лікуються 180 пацієнтів з коронавірусом. Ліжка забезпечені киснем — є 150 кисневих точок та 20 кисневих концентраторів. Усі пацієнти перебувають або у важкому, або у дуже важкому стані. Головний лікар розповів, що центру бракує грошей для того, щоб забезпечити усіх пацієнтів безкоштовними ліками.

Тих коштів, які ми отримуємо по "ковідному" пакету, достатньо хіба що на заробітну плату та забезпечення кисню для наших пацієнтів: у місяць ми платимо близько 500 тисяч гривень тільки за кисень,

– розповів Рак.

За словами головного лікаря, за гроші, які залишаються, лікарня закуповує близько 20% ліків для хворих на коронавірус пацієнтів. Тобто більшу частину ліків – близько 80% – хворі повинні купувати за власні гроші.

Рак зазначив, що за підрахунками, центру потрібно близько 10 – 12 мільйонів гривень для того, щоб забезпечити медикаментами людей з коронавірусом.

Зверніть увагу! У серпні 2020 року Львівський центр легеневого здоров’я отримав від Національної служби здоров’я України 3,7 мільйона гривень. З цих грошей 3 мільйони пішли на виплату зарплати медпрацівникам.

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Скільки коштує день лікування хворого на коронавірус

Один день лікування хворої на COVID-19 людини, яка перебуває у реанімації, коштує 5 – 6 тисяч гривень. Своєю чергою, якщо пацієнт лікується у звичайному відділенні, 1 день обійдеться у 2 – 2,5 тисячі гривень.

"Середній курс лікування становить 10 – 14 днів. Якщо рахувати за 14 днів, то десь 35 тисяч гривень пацієнтові у звичайному відділенні треба заплатити за медикаменти для того, щоб вилікуватися від ускладнень", – розповів Рак.

Центр легеневого здоров’я у Львові перевантажений

За словами головного лікаря, медзаклад перевантажений. На відведених 170 ліжках для хворих на коронавірус лікуються 180 людей.

Звичайно ніхто не сидить у палатах, тому ми доставили певну кількість ліжок у маніпуляційних та перев’язочних. Але це є максимум, що ми можемо. Ми маємо 110% зайнятості ліжок,

– пояснив Рак.

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