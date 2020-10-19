У Центрі громадського здоров'я очікують пік вірусних захворювань у кінці листопада. Мається на увазі поширення як і ГРВІ, так і коронавірусної інфекції.

Виконавець обов'язків директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін повідомив, що піковий період усіх вірусних інфекцій зазвичай припадає саме на листопад, повідомляє РБК-Україна.

Варто знати Як відрізнити COVID-19 від грипу чи застуди: інфографіка

Саме тому у Центрі громадського здоров'я вважають, що 2020 рік не буде винятком, і захворюваність на грип та COVID-19 буде найвищою наприкінці останнього місяці осені.

Ігор Кузін “Ми розраховуємо, що пік епідемії буде в кінці листопада. Тому що зазвичай це піковий період для усіх вірусних інфекцій. Якщо говорити як про ГРВІ, так і про нову коронавірусну інфекцію, пік хвилі найчастіше відбувається наприкінці листопада і після цього йде на спад упродовж грудня, січня... Ми розраховуємо на те, що піковий рівень захворюваності в нас буде наприкінці листопада”.

Зазначимо, що МОЗ України та Центр громадського здоров'я наголошують на тому, що грипом та коронавірусом можна хворіти одночасно.

Обидві хвороби можуть мати як і легку форму, так і важку. Але у випадку подвійного інфікування існує підвищений ризик тяжкого ураження легенів, складного перебігу хвороби та смерті.

Грип схожий на коронавірус тим, що передається повітряно-крапельним шляхом. Обидва захворювання мають спільні основні симптоми: гарячка, кашель та втома.

Як знизити ризик інфікування грипом та коронавірусом:

Ретельно та часто мийте руки з милом близько 40 секунд. У випадку відсутності мила – користуйтесь антисептиком;

Тримайте дистанцію щонайменше 1,5 метра від інших;

Якщо дотримуватися дистанції неможливо, одягайте маску;

Не торкайтеся очей, рота, носа;

Кашляйте та чхайте у згин ліктя чи одноразову хустинку;

Але ефективна вакцина проти грипу існує вже на прилавках українських аптек. Але важливо розуміти, що це не захистить вас від COVID-19;

Якщо з'являються симптоми захворювання, терміново звертайтеся до лікаря.



Як відрізнити грип, застуду від коронавірусу / Інфографіка 24 канал