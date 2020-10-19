Центр громадського здоров'я прогнозує пік епідемії в Україні на кінець листопада
У Центрі громадського здоров'я очікують пік вірусних захворювань у кінці листопада. Мається на увазі поширення як і ГРВІ, так і коронавірусної інфекції.
Виконавець обов'язків директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін повідомив, що піковий період усіх вірусних інфекцій зазвичай припадає саме на листопад, повідомляє РБК-Україна.
Варто знати Як відрізнити COVID-19 від грипу чи застуди: інфографіка
Саме тому у Центрі громадського здоров'я вважають, що 2020 рік не буде винятком, і захворюваність на грип та COVID-19 буде найвищою наприкінці останнього місяці осені.
Зазначимо, що МОЗ України та Центр громадського здоров'я наголошують на тому, що грипом та коронавірусом можна хворіти одночасно.
Обидві хвороби можуть мати як і легку форму, так і важку. Але у випадку подвійного інфікування існує підвищений ризик тяжкого ураження легенів, складного перебігу хвороби та смерті.
Грип схожий на коронавірус тим, що передається повітряно-крапельним шляхом. Обидва захворювання мають спільні основні симптоми: гарячка, кашель та втома.
Як знизити ризик інфікування грипом та коронавірусом:
- Ретельно та часто мийте руки з милом близько 40 секунд. У випадку відсутності мила – користуйтесь антисептиком;
- Тримайте дистанцію щонайменше 1,5 метра від інших;
- Якщо дотримуватися дистанції неможливо, одягайте маску;
- Не торкайтеся очей, рота, носа;
- Кашляйте та чхайте у згин ліктя чи одноразову хустинку;
- Але ефективна вакцина проти грипу існує вже на прилавках українських аптек. Але важливо розуміти, що це не захистить вас від COVID-19;
- Якщо з'являються симптоми захворювання, терміново звертайтеся до лікаря.
Як відрізнити грип, застуду від коронавірусу / Інфографіка 24 канал