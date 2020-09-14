Пандемія COVID-19 триває, в Україні захворюваність продовжує набирати обертів. Крім коронавірусу, восени зросте захворюваність на грип та ГРВІ.

У МОЗ вже закликали вакцинуватись проти грипу, аби зменшити навантаження на імунну систему. Редакція Здоров'я 24 порівняла головні ознаки ГРВІ, грипу та коронавірусного захворювання.

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Що спільного у COVID-19, грипу та ГРВІ

Коронавірусне захворювання, грип і застуда мають схожу клінічну картину, це респіраторні захворювання, які можуть мати як легкий перебіг, так і важку форму, зокрема призвести до смерті.

COVID-19 і віруси грипу передаються краплинним шляхом. Тому запобігти поширенню інфекції допоможуть карантинні обмеження, зокрема гігієна рук, дотримання етикету кашлю, соціальне дистанціювання.

Як відрізняються симптоми COVID-19 від грипу чи застуди

Головними симптомами коронавірусу є висока температура, сухий кашель, часом задишка, біль у м'язах, втома. Але варто розуміти, що при легкому перебігу захворювання, гарячки та кашлю може не бути. Також у випадку COVID-19 людина може відчувати головний біль.

Рідкісні симптоми – кашель із кров'ю та пронос. Зовсім нетиповими для нового коронавірусу є такі симптоми як нежить і біль у горлі.

А ось у випадку застуди чи грипу – навпаки! Нежить і біль у горлі — типові ознаки інфекції верхніх дихальних шляхів. Тож якщо хтось постійно чхає та має нежить, радше за все, має звичайну застуду чи звичайний грип.

Варто пам'ятати, що коронавірус вражає передусім нижні дихальні шляхи, хворі на COVID-19 мають переважно сухий кашель, задишку та/або запалення легенів, але не біль у горлі.

До слова, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, якщо ви втратили відчуття смаку і нюху, це вказує на коронавірусну хворобу з високою ймовірністю.



Як відрізнити грип, застуду від коронавірусу / Інфографіка 24 канал

Відмінності коронавірусу від грипу, застуди

Інфекційний шлях – коронавірус одразу вражає нижні дихальні шляхи, а грип та застуда спочатку верхні.

Передача – у коронавірусу інкубаційний період складає від 2 до 14 днів (у середньому – 10 днів), у грипу/застуди – 2-3 дні.

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Подвійні епідемії: у чому небезпека

Аби уникнути подвійних епідемій, медики вже закликали українців вакцинуватись проти грипу.

Передусім, це важливо для безпеки здоров'я людей, адже у випадку перенесення одного з респіраторних захворювань, імунітет знижується, а відтак ризики ускладненого повторного перебігу захворювання – зростають.

Крім того, є дослідження, зокрема ВООЗ, які вказують на ймовірність одночасного захворювання на грип та коронавірус.

Звісно, для медичної системи це теж неабияке навантаження, тому аби уникнути подвійних епідемій, слід зробити щеплення.