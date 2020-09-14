Как отличить COVID-19 от гриппа или простуды: инфографика
Пандемия COVID-19 продолжается, в Украине заболеваемость продолжает набирать обороты. Кроме коронавируса, осенью возрастет заболеваемость гриппом и ОРВИ.
В Минздраве уже призвали вакцинироваться против гриппа, чтобы уменьшить нагрузку на иммунную систему. Редакция Здоровье 24 сравнила главные признаки ОРВИ, гриппа и коронавирусного заболевания.
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Что общего у COVID-19, гриппа и ОРВИ
Коронавирусное заболевание, грипп и простуда имеют схожую клиническую картину, это респираторные заболевания, которые могут иметь как легкое течение, так и тяжелую форму, в частности привести к смерти.
COVID-19 и вирусы гриппа передаются капельным путем. Поэтому предотвратить распространение инфекции помогут карантинные ограничения, в частности гигиена рук, соблюдение этикета кашля, социальное дистанцирование.
Как отличаются симптомы COVID-19 от гриппа или простуды
Главными симптомами коронавируса являются высокая температура, сухой кашель, порой одышка, боль в мышцах, усталость. Но стоит понимать, что при легком течении заболевания, лихорадки и кашля может не быть. Также в случае COVID-19 человек может испытывать головную боль.
Редкие симптомы – кашель с кровью и понос. Совсем нетипичными для нового коронавируса являются такие симптомы, как насморк и боль в горле.
А вот в случае простуды или гриппа – наоборот! Насморк и боль в горле — типичные признаки инфекции верхних дыхательных путей. Поэтому если кто-то постоянно чихает и у него насморк, скорее всего, имеет обычную простуду или обычный грипп.
К слову, по данным Всемирной организации здравоохранения, если вы потеряли чувство вкуса и обоняния, это указывает на коронавирусную болезнь с высокой вероятностью.
Как отличить грипп, простуду и коронавирус / Инфографика 24 канал
Отличия коронавируса от гриппа, простуды
- Инфекционный путь – коронавирус сразу поражает нижние дыхательные пути, а грипп и простуда сначала верхние.
- Передача – у коронавируса инкубационный период составляет от 2 до 14 дней (в среднем – 10 дней), в гриппа/простуды – 2-3 дня.
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Двойные эпидемии: в чем опасность
Чтобы избежать двойных эпидемий, медики уже призвали украинцев вакцинироваться против гриппа.
Прежде всего, это важно для безопасности здоровья людей, ведь в случае переноса одного из респираторных заболеваний, иммунитет снижается, а следовательно риски осложненного течения повторного заболевания – растут.
Кроме того, есть исследования ВОЗ, которые указывают на вероятность одновременного заболевания гриппом и коронавирусом.
Конечно, для медицинской системы это тоже большая нагрузка, поэтому чтобы избежать двойных эпидемий, следует сделать прививку.