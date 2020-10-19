Центр общественного здоровья прогнозирует пик эпидемии в Украине на конец ноября
В Центре общественного здоровья ожидают пик вирусных заболеваний в конце ноября. Имеется в виду распространение как и ОРВИ, так и коронавирусной инфекции.
Исполнитель обязанностей директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил, что пиковый период всех вирусных инфекций обычно приходится именно на ноябрь, сообщает РБК-Украина.
Стоит знать Как отличить COVID-19 от гриппа или простуды: инфографика
Именно поэтому в Центре общественного здоровья считают, что 2020 год не будет исключением, и заболеваемость гриппом и COVID-19 будет самой высокой в конце последнего месяца осени.
Согласно прогнозу, по наихудшему сценарию в этот период в стране будут регистрировать до 35 тысяч больных вирусными инфекциями в день. Зато Кузин отметил, что сценарий в 20 тысяч новых случаев заболевания в сутки вполне реалистичен.
Он добавил, что при текущем сценарии такую заболеваемость можно ожидать уже через три-четыре недели.
Отметим, что Минздрав Украины и Центр общественного здоровья сообщают, что гриппом и коронавирусом можно болеть одновременно.
Обе болезни могут иметь как и легкую форму, так и тяжелую. Но в случае двойного инфицирования существует повышенный риск тяжелого поражения легких, сложного течения болезни и смерти.
Грипп похож на коронавирус тем, что передается воздушно-капельным путем. Оба заболевания имеют общие основные симптомы: лихорадка, кашель и усталость.
Как снизить риск инфицирования гриппом и коронавирусом:
- Тщательно и часто мойте руки с мылом около 40 секунд. В случае отсутствия мыла – пользуйтесь антисептиком;
- Держите дистанцию не менее 1,5 метра от других;
- Если соблюдать дистанцию невозможно, надевайте маску;
- Не касайтесь глаз, рта, носа;
- Кашляйте и чихайте в сгиб локтя или одноразовый платочек;
- Эффективная вакцина против гриппа существует уже на прилавках украинских аптек. Но важно понимать, что это не защитит вас от COVID-19;
- Если появляются симптомы заболевания, срочно обращайтесь к врачу.
Как отличить грипп, простуду от коронавируса / инфографика 24 канал