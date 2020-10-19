В Центре общественного здоровья ожидают пик вирусных заболеваний в конце ноября. Имеется в виду распространение как и ОРВИ, так и коронавирусной инфекции.

Исполнитель обязанностей директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил, что пиковый период всех вирусных инфекций обычно приходится именно на ноябрь, сообщает РБК-Украина.

Стоит знать Как отличить COVID-19 от гриппа или простуды: инфографика

Именно поэтому в Центре общественного здоровья считают, что 2020 год не будет исключением, и заболеваемость гриппом и COVID-19 будет самой высокой в конце последнего месяца осени.

Игорь Кузин “Мы рассчитываем, что пик эпидемии будет в конце ноября. Потому что обычно это пиковый период для всех вирусных инфекций. Если говорить как об ОРВИ, так и о новой коронавирусной инфекции, пик волны чаще всего происходит в конце ноября и после этого идет на спад в течение декабря, января... Мы рассчитываем на то, что пиковый уровень заболеваемости у нас будет в конце ноября”.

Согласно прогнозу, по наихудшему сценарию в этот период в стране будут регистрировать до 35 тысяч больных вирусными инфекциями в день. Зато Кузин отметил, что сценарий в 20 тысяч новых случаев заболевания в сутки вполне реалистичен.

Игорь Кузин “Сейчас очень трудно делать какие-то точные прогнозы, но прогнозы относительно суточного количества 20 тысяч вполне реальны. Потому что мы уже сейчас видим острые респираторные заболевания, инфекции. Вполне вероятно, что если те тренды, которые сейчас регистрируются, будут продолжаться, то цифра в 20 тысяч вполне реальна”.

Он добавил, что при текущем сценарии такую заболеваемость можно ожидать уже через три-четыре недели.

Отметим, что Минздрав Украины и Центр общественного здоровья сообщают, что гриппом и коронавирусом можно болеть одновременно.

Обе болезни могут иметь как и легкую форму, так и тяжелую. Но в случае двойного инфицирования существует повышенный риск тяжелого поражения легких, сложного течения болезни и смерти.

Грипп похож на коронавирус тем, что передается воздушно-капельным путем. Оба заболевания имеют общие основные симптомы: лихорадка, кашель и усталость.

Как снизить риск инфицирования гриппом и коронавирусом:

Тщательно и часто мойте руки с мылом около 40 секунд. В случае отсутствия мыла – пользуйтесь антисептиком;

Держите дистанцию не менее 1,5 метра от других;

Если соблюдать дистанцию невозможно, надевайте маску;

Не касайтесь глаз, рта, носа;

Кашляйте и чихайте в сгиб локтя или одноразовый платочек;

Эффективная вакцина против гриппа существует уже на прилавках украинских аптек. Но важно понимать, что это не защитит вас от COVID-19;

Если появляются симптомы заболевания, срочно обращайтесь к врачу.



Как отличить грипп, простуду от коронавируса / инфографика 24 канал