Во Львовском центре легочного здоровья медицинскую помощь больным коронавирусом оказывают бесплатно. Однако около 80% лекарств, которые необходимы для борьбы с COVID-19, пациенты вынуждены покупать за собственные деньги.

В Львовском центре легочного здоровья уже нет мест для новых больных коронавирусом. Об этом рассказал главный врач медучреждения Любомир Рак в комментарии для Galnet.

Читайте также Центр общественного здоровья прогнозирует пик эпидемии в Украине на конец ноября

Медучреждению не хватает денег на закупку лекарств

Сейчас во Львовском центре легочного здоровья лечатся 180 пациентов с коронавирусом. Кровати снабжены кислородом - есть 150 кислородных точек и 20 кислородных концентраторов. Все пациенты находятся либо в тяжелом, либо в очень тяжелом состоянии. Главный врач рассказал, что центру не хватает денег для того, чтобы обеспечить всех пациентов бесплатными лекарствами.

Тех средств, которые мы получаем по "ковидному" пакету, достаточно разве что на заработную плату и обеспечение кислорода для наших пациентов: в месяц мы платим около 500 тысяч гривен только за кислород,

– рассказал Рак.

По словам главного врача, за деньги, которые остаются, больница закупает около 20% лекарств для больных коронавирусом пациентов. То есть большую часть лекарств – около 80% – больные должны покупать за собственные деньги.

Рак отметил, что по подсчетам центра нужно около 10 – 12 миллионов гривен для того, чтобы обеспечить медикаментами людей с коронавирусом.

Обратите внимание! В августе 2020 года Львовский центр легочного здоровья получил от Национальной службы здоровья Украины 3,7 миллиона гривен. Из этих денег 3 миллиона ушли на выплату зарплаты медработникам.

Интересно Иммунитет к коронавирусу: сколько времени он точно сохраняется

Сколько стоит день лечения больного коронавирусом

Один день лечения больного COVID-19 человека, который находится в реанимации, стоит 5 – 6 тысяч гривен. В свою очередь, если пациент лечится в обычном отделении, 1 день обойдется в 2 – 2,5 тысячи гривен.

"Средний курс лечения составляет 10 – 14 дней. Если считать за 14 дней, то где-то 35 тысяч гривен пациенту в обычном отделении надо заплатить за медикаменты для того, чтобы вылечиться от осложнений", – рассказал Рак.

Центр легочного здоровья во Львове перегружен

По словам главного врача, медучреждение перегружено. На отведенных 170 койках для больных коронавирусом лечатся 180 человек.

Конечно никто не сидит в палатах, поэтому мы доставили определенное количество коек в манипуляционных и перевязочных. Но это максимум, что мы можем. Мы имеем 110% занятости коек,

– объяснил Рак.

К теме Я бы не сказала, что есть улучшения, – эксперт о ситуации в больницах на Буковине



Как отличить грипп и простуду от коронавируса / Инфографика 24 канал