Про це 24 каналу розповіла завідувачка відділу організації епіднагляду Центру громадського здоров'я Оксана Кошалко. За її словами, в Україні готувалися до осінньої хвилі коронавірусу.
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"Прогноз на найближчі тижні невтішний"
Як зазначила Кошалко, нові випадки захворювання на COVID-19 фіксують у всіх регіонах України.
Люди почали хворіти частіше та у більшій кількості. Однак до піку ми ще не дійшли. На жаль, прогноз на найближчі тижні невтішний. Кількість нових випадків захворювання буде зростати,
– сказала епідеміологиня.
Вона додала, що випадків госпіталізації поки що небагато.
"Завантаженість ліжок невисока, тому система охорони здоров'я зможе надати медичну допомогу всім, хто її буде потребувати", – наголосила Кошалко.
Новий різновид "Омікрону" в Україні
Натомість у Європі рівень захворюваності зараз йде на спад. За словами епідеміологині, у європейських країнах різний стрибок захворюваності спостерігався раніше. У той час в Україні кількість хворих була суттєво меншою.
Новий варіант штаму "Омікрон" прийшов до нас трішки пізніше, ніж до Європи. Це пов'язано з тим, що в Україні знизилася міграція через кордон у порівнянні із довоєнним часом,
– зауважила Кошалко.
Хто у групі ризику
За її словами, новий різновид "Омікрону" становить особливу небезпеку для тих же категорій людей, що й попередні штами коронавірусу.
До групи ризику належать:
- літні люди;
- особи, які мають хронічні захворювання. Зокрема, йдеться про хвороби легень, серцево-судинної системи та ендокринні порушення.
Кошалко радить цим людям насамперед отримати 4 бустерну дозу від COVID-19.
Поки Україна ще не дійшла до піку і організм має час для того, аби виробити імунітет, захистіть себе і зробіть щеплення. Вакцинація справді рятує від важкого перебігу хвороби і від госпіталізації.
Як надають медичну допомогу людям в зоні бойових дій
У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що для лікування COVID-пацієнтів вже підготувати близько 40 тисяч ліжок, 39 тисяч з яких з підведеним киснем.
Втім, з об'єктивних причин можуть виникнути певні труднощі із наданням медичної допомоги у регіонах, які розташовані у зоні бойових дій або близько до неї.
В усіх закладах охорони здоров'я у кожному регіоні розроблені маршрути пацієнтів. Якщо у якомусь закладі буде недостатньо ліжок або пацієнти не зможуть туди дістатися, цю роль візьме на себе інший заклад. Маршрут пацієнта передбачає надання медичної допомоги навіть в іншій області, якщо якийсь заклад у регіоні з тієї чи іншої причини не може приймати пацієнтів.
Епідеміологиня наголосила, що медична допомога обов'язково буде надана кожному пацієнту.
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