Про це 24 каналу розповіла завідувачка відділу організації епіднагляду Центру громадського здоров'я Оксана Кошалко. За її словами, в Україні готувалися до осінньої хвилі коронавірусу.

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"Прогноз на найближчі тижні невтішний"

Як зазначила Кошалко, нові випадки захворювання на COVID-19 фіксують у всіх регіонах України.

Люди почали хворіти частіше та у більшій кількості. Однак до піку ми ще не дійшли. На жаль, прогноз на найближчі тижні невтішний. Кількість нових випадків захворювання буде зростати,

– сказала епідеміологиня.

Вона додала, що випадків госпіталізації поки що небагато.

"Завантаженість ліжок невисока, тому система охорони здоров'я зможе надати медичну допомогу всім, хто її буде потребувати", – наголосила Кошалко.

Новий різновид "Омікрону" в Україні

Натомість у Європі рівень захворюваності зараз йде на спад. За словами епідеміологині, у європейських країнах різний стрибок захворюваності спостерігався раніше. У той час в Україні кількість хворих була суттєво меншою.

Новий варіант штаму "Омікрон" прийшов до нас трішки пізніше, ніж до Європи. Це пов'язано з тим, що в Україні знизилася міграція через кордон у порівнянні із довоєнним часом,

– зауважила Кошалко.

Хто у групі ризику

За її словами, новий різновид "Омікрону" становить особливу небезпеку для тих же категорій людей, що й попередні штами коронавірусу.

До групи ризику належать:

літні люди;

особи, які мають хронічні захворювання. Зокрема, йдеться про хвороби легень, серцево-судинної системи та ендокринні порушення.

Кошалко радить цим людям насамперед отримати 4 бустерну дозу від COVID-19.

Оксана Кошалко Завідувачка відділу організації епіднагляду Центру громадського здоров'я Поки Україна ще не дійшла до піку і організм має час для того, аби виробити імунітет, захистіть себе і зробіть щеплення. Вакцинація справді рятує від важкого перебігу хвороби і від госпіталізації.

Як надають медичну допомогу людям в зоні бойових дій

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що для лікування COVID-пацієнтів вже підготувати близько 40 тисяч ліжок, 39 тисяч з яких з підведеним киснем.

Втім, з об'єктивних причин можуть виникнути певні труднощі із наданням медичної допомоги у регіонах, які розташовані у зоні бойових дій або близько до неї.

Оксана Кошалко Завідувачка відділу організації епіднагляду Центру громадського здоров'я В усіх закладах охорони здоров'я у кожному регіоні розроблені маршрути пацієнтів. Якщо у якомусь закладі буде недостатньо ліжок або пацієнти не зможуть туди дістатися, цю роль візьме на себе інший заклад. Маршрут пацієнта передбачає надання медичної допомоги навіть в іншій області, якщо якийсь заклад у регіоні з тієї чи іншої причини не може приймати пацієнтів.

Епідеміологиня наголосила, що медична допомога обов'язково буде надана кожному пацієнту.

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