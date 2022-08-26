Безсимптомний перебіг коронавірусу

Попередні дослідження показали, що щонайменше 25% і, можливо, навіть 80% людей, інфікованих SARS-CoV-2, можуть не відчувати симптомів. Порівняно з іншими варіантами SARS-CoV-2, варіант Омікрон пов’язаний із легшими симптомами, які можуть включати втому, кашель, головний біль, біль у горлі чи нежить.

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Результати нашого дослідження додають доказів того, що недіагностовані інфекції можуть прискорити передачу вірусу. Низький рівень поінформованості про інфекцію, ймовірно, сприяв швидкому поширенню Омікрону,

– зазначила авторка дослідження Сенді Ю. Джоунг.

У рамках дослідження наслідків COVID-19 і впливу вакцин науковці почали збирати зразки крові у медичних працівників понад два роки тому. Восени 2021 року, безпосередньо перед початком сплеску варіанту Омікрон, дослідники змогли розширити реєстрацію.

Більшість людей не знають, що зараженні Омікроном

Серед медичних працівників і пацієнтів, які брали участь у дослідженні, науковці ідентифікували 2479 осіб, які здали зразки крові безпосередньо до або після початку сплеску Омікрону. Дослідники ідентифікували 210 людей, які, ймовірно, були інфіковані цим варіантом.

Далі вчені запропонували учасникам дослідження надати дані про стан здоров’я за допомогою опитувань та інтерв’ю. Лише 44% учасників дослідження з нещодавно позитивними антитілами до SARS-CoV-2 знали про те, що вони заражені вірусом. Більшість (56%) не знали про інфекцію COVID-19. З учасників дослідження, які не знали про це, лише 10% повідомили, що нещодавно мали якісь симптоми, які вони пов’язували зі звичайною застудою чи іншим типом інфекції.