Бессимптомное течение коронавируса

Предыдущие исследования показали, что по меньшей мере 25% и, возможно, даже 80% людей, инфицированных SARS-CoV-2 могут не испытывать симптомов. По сравнению с другими вариантами SARS-CoV-2, вариант Омикрон связан с более легкими симптомами, которые могут включать усталость, кашель, головную боль, боль в горле или насморк.

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Результаты нашего исследования придают доказательства того, что не диагностированные инфекции могут ускорить передачу вируса. Низкий уровень осведомленности об инфекции, вероятно, способствовал быстрому распространению Омикрона,

– отметила автор исследования Сэнди Ю. Джоунг.

В рамках исследования последствий COVID-19 и влияния вакцин ученые начали собирать образцы крови у медицинских работников более двух лет назад. Осенью 2021 года, перед началом всплеска варианта Омикрон, исследователи смогли расширить регистрацию.

Большинство людей не знают, что заражены Омикроном

Среди медицинских работников и пациентов, участвовавших в исследовании, ученые идентифицировали 2479 человек, сдавших образцы крови непосредственно до или после начала всплеска Омикрона. Исследователи идентифицировали 210 человек, вероятно, инфицированных этим вариантом.

Далее ученые предложили участникам исследования предоставить данные о состоянии здоровья с помощью опросов и интервью. Лишь 44% участников исследования с недавно положительными антителами к SARS-CoV-2 знали, что они заражены вирусом. Большинство (56%) не знали об инфекции COVID-19. Из участников исследования, не знавших об этом, только 10% сообщили, что недавно имели какие-то симптомы, которые они связывали с обычной простудой или другим типом инфекции.