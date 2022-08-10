Користь фруктів та ягід

Люди набагато частіше недоїдають фруктів та ягід, ніж переїдають. За статистикою США, лише один із десяти дорослих їсть достатньо фруктів та овочів. А вони знижують ризик серцевих захворювань, захищають від деяких видів раку та зменшують ризик ранньої смерті. Деякі вчені вважають, що на тривалість життя впливають лише дві речі: гени та здорова, добре збалансована дієта.

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Фрукти потрібні нашому тілу, в них нема жиру, солі, немає холестерину. Зате є багато незамінних поживних речовин, яких надходить недостатньо з іншою їжею: калій, клітковина, вітамін С, фолієва кислота. У фруктах мало калорій, але вони швидко роблять нас ситими через велику кількість клітковини, тому є чудовим замінником висококалорійної їжі.

Скільки фруктів та ягід потрібно їсти

Лікарі Великої Британії рекомендують їсти не менше п'яти порцій різних фруктів та овочів щодня. Порцією свіжих, заморожених чи консервованих фруктів та овочів вважається приблизно 80 грамів. Порцією сухофруктів – 30 грамів; фруктового, овочевого соку або смузі – склянка об'ємом 150 мл. Картопля не вважається овочем – в ній занадто багато крохмалю. Це не означає, що її не потрібно їсти, просто краще – близько 250 грамів на день.

Міністерство сільського господарства США радить з'їдати п'ять – дев'ять порцій фруктів та овочів щодня. А це половина денного раціону. Канадський гайд із харчування також відводить овочам та фруктам 50% добових калорій (картопля сюди включена).

Це означає, що фрукти становлять 25 – 30% усіх калорій протягом дня. Більше їсти не потрібно, щоб уникнути дисбалансу у харчуванні. Решта половини раціону — білкові (молочка, м'ясо, риба, бобові, горіхи, яйця) та зернові продукти (крупи, макарони, хліб) – не менш важливі.