Виноград продовжує життя

Дослідження проводив доктор Джон Пеццуто та його команда з Університету Західної Нової Англії. Перший експеримент показав, що вживання винограду в кількості, яка дорівнює трохи менше двох склянок винограду на день, до дієти з високим вмістом жиру, яка зазвичай є найпоширенішою в західних країнах, призвело до зменшення ожиріння печінки та подовження тривалості життя.

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Відзначаючи, що ці дослідження додають абсолютно новий вимір старій приказці «ти те, що ти їси», Пеццуто, який є автором понад 600 наукових досліджень, сказав, що робота з виноградом показала реальні зміни в генетичній експресії – процес, при якому спадкова інформація генів використовується для синтезу білка або РНК.

Додавання винограду до дієти з високим вмістом жиру також підвищило рівень антиоксидантних генів і сповільнило процеси старіння. Перераховування тривалості життя миші на людину не є точною наукою, тому Пеццуто сказав, що за його найкращою оцінкою зміна, яка спостерігається в дослідженні, відповідатиме додатковим 4 – 5 рокам життя людини.

Інші дослідження користі винограду

В іншому дослідженні доктора Пеццуто та його команди, повідомляється, що споживання винограду змінює експресію генів у мозку та позитивно впливає на поведінку та когнітивні функції, які були порушені дієтою з високим вмістом жиру. Третє дослідження, опубліковане командою під керівництвом доктора Джеффрі Айдла, показало, що крім генетичних змін, виноград також покращує метаболізм.