Чим корисна лохина, і як ще її можна використовувати, розповів сімейний лікар Віталій Вавшко. З його словами, корисні властивості лохини і її користь для організму давно вивчені. Однак не всі знають, наскільки сильно вживання цієї ягоди впливає на здоров'я людини.

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Основні корисні властивості лохини

Ягоди зміцнюють імунітет, мають противірусну дію і захищають від шкідливих бактерій. Лохина зміцнює кістки і забезпечує їхнє здоров'я внаслідок високого вмісту в складі кальцію. Підвищує еластичність і міцність судин, що особливо важливо при високому рівні холестерину. Наявність в складі великої кількості антиоксидантів гальмує розвиток ракових клітин. Жирні кислоти знижують рівень холестерину в крові. Має жарознижувальні та протизапальні властивості. Глюкоза, якої багаті ягоди, сприятливо впливає на роботу головного мозку. Допомагає знизити артеріальний тиск. Позитивно впливає на нервову систему і підвищує рівень стресостійкості за рахунок магнію в складі. Уповільнює процеси старіння і омолоджує організм. Свіжа лохина володіє потужною протимікробною дією. Ще вона здатна розщеплювати жири, що допомагає скинути зайві кілограми.

Як показали клінічні випробування, регулярне вживання лохини знижує ризик інфаркту на 30 – 40%. Також науково доведено користь від лохини для очей. Завдяки антиоксидантам в її складі, можна уникнути вікових змін сітківки, захистити очні яблука від ультрафіолетового випромінювання, а також знизити ризик захворювань органів зору. Але варто відзначити, що лохина може виступати тільки як допоміжний засіб,

– розповів лікар.

Користь лохини для жінок

Не викликає сумніві і користь лохини для жінок. Всього 100 грамів ягід в щоденному раціоні здатні нормалізувати менструальний цикл і налагодити роботу ендокринних залоз. Крім того, через два тижні регулярного вживання ягід значно поліпшується стан шкіри, зменшується кількість висипань, стають менш помітні синці. Також лохина допомагає вивести жовч і зняти набряк.

Користь лохини для чоловіків

Лохина багато вітамінами та мінералами, які зможуть покращити імунітет. Брак магнію і триптофану робить чоловіків менш стресостійкими. А при регулярному вживанні також можна домогтись покращення пам'яті, уповільнити процес випадіння волосся. Аргінін і токоферол ацетат підвищить лібідо та потенцію.

Користь лохини для дітей

Вона сприяє зміцненню імунної системи, насичує організм вітамінами та мінералами, а також покращує пам'ять. Щоб користь була максимальною, краще не додавати її в раціон дитини до року. А старшим малюкам краще давати лохину у вигляді соку та морсу, при цьому стежити за реакцією організму. Яко немає алергії можна давати пюре з лохини, так ви будете впевнені, що дитина не подавиться ягодою. Малюкам з п'ятирічного віку можна їсти ягоди, одна порція – дві столових ложки.

Шкода і протипоказання лохини

Попри сою користь, в деяких випадках лохина може завдати шкоди організму. Протипоказання до вживання лохини:

Грудне вигодовування;

Виразка шлунку;

Дискінезія жовчних шляхів;

Хвороби серцево-судинної системи, які пов’язані з ризиком тромбоутворення.

Індивідуальна непереносимість.

Навіть якщо ви не маєте цих протипоказань, не варто їсти багато лохини. У великих кількостях вона може призвести до порушення травлення – може з'явитися діарея, здуття та підвищене газоутворення.

Також не варто вживати лохину разом з кавою або чорним чаєм, це може призвести до інтоксикації, яка призведе до головного болю, нудоти та блювання