Чим корисна лохина, і як ще її можна використовувати, розповів сімейний лікар Віталій Вавшко. З його словами, корисні властивості лохини і її користь для організму давно вивчені. Однак не всі знають, наскільки сильно вживання цієї ягоди впливає на здоров'я людини.

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Основні корисні властивості лохини

  1. Ягоди зміцнюють імунітет, мають противірусну дію і захищають від шкідливих бактерій.
  2. Лохина зміцнює кістки і забезпечує їхнє здоров'я внаслідок високого вмісту в складі кальцію.
  3. Підвищує еластичність і міцність судин, що особливо важливо при високому рівні холестерину.
  4. Наявність в складі великої кількості антиоксидантів гальмує розвиток ракових клітин.
  5. Жирні кислоти знижують рівень холестерину в крові.
  6. Має жарознижувальні та протизапальні властивості.
  7. Глюкоза, якої багаті ягоди, сприятливо впливає на роботу головного мозку.
  8. Допомагає знизити артеріальний тиск.
  9. Позитивно впливає на нервову систему і підвищує рівень стресостійкості за рахунок магнію в складі.
  10. Уповільнює процеси старіння і омолоджує організм.
  11. Свіжа лохина володіє потужною протимікробною дією.
  12. Ще вона здатна розщеплювати жири, що допомагає скинути зайві кілограми.

Як показали клінічні випробування, регулярне вживання лохини знижує ризик інфаркту на 30 – 40%. Також науково доведено користь від лохини для очей. Завдяки антиоксидантам в її складі, можна уникнути вікових змін сітківки, захистити очні яблука від ультрафіолетового випромінювання, а також знизити ризик захворювань органів зору. Але варто відзначити, що лохина може виступати тільки як допоміжний засіб,
– розповів лікар.

Користь лохини для жінок

Не викликає сумніві і користь лохини для жінок. Всього 100 грамів ягід в щоденному раціоні здатні нормалізувати менструальний цикл і налагодити роботу ендокринних залоз. Крім того, через два тижні регулярного вживання ягід значно поліпшується стан шкіри, зменшується кількість висипань, стають менш помітні синці. Також лохина допомагає вивести жовч і зняти набряк.

Користь лохини для чоловіків

Лохина багато вітамінами та мінералами, які зможуть покращити імунітет. Брак магнію і триптофану робить чоловіків менш стресостійкими. А при регулярному вживанні також можна домогтись покращення пам'яті, уповільнити процес випадіння волосся. Аргінін і токоферол ацетат підвищить лібідо та потенцію.

Користь лохини для дітей

Вона сприяє зміцненню імунної системи, насичує організм вітамінами та мінералами, а також покращує пам'ять. Щоб користь була максимальною, краще не додавати її в раціон дитини до року. А старшим малюкам краще давати лохину у вигляді соку та морсу, при цьому стежити за реакцією організму. Яко немає алергії можна давати пюре з лохини, так ви будете впевнені, що дитина не подавиться ягодою. Малюкам з п'ятирічного віку можна їсти ягоди, одна порція – дві столових ложки.

Шкода і протипоказання лохини

Попри сою користь, в деяких випадках лохина може завдати шкоди організму. Протипоказання до вживання лохини:

  • Грудне вигодовування;
  • Виразка шлунку;
  • Дискінезія жовчних шляхів;
  • Хвороби серцево-судинної системи, які пов’язані з ризиком тромбоутворення.
  • Індивідуальна непереносимість.

Навіть якщо ви не маєте цих протипоказань, не варто їсти багато лохини. У великих кількостях вона може призвести до порушення травлення – може з'явитися діарея, здуття та підвищене газоутворення.

Також не варто вживати лохину разом з кавою або чорним чаєм, це може призвести до інтоксикації, яка призведе до головного болю, нудоти та блювання