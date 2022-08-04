Як визначити дефіцит ваги

Один із найбільш точних показників – індекс маси тіла (ІМТ). Щоб його розрахувати, потрібно розділити вагу (в кг) на зріст в квадраті (м). ІМТ нижче 18,5 вказує на дефіцит маси тіла.

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Крім цифр важливо орієнтуватися і на своє самопочуття: неприємні симптоми можуть свідчити про проблеми з масою тіла.

До яких наслідків може призвести дефіцит ваги