Поки фармакологи не створили ліки, які можуть швидко та без побічних ефектів покращити пам'ять. Але деякі дії можуть допомогти запобігти передчасному зниженню пам'яті.

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Як покращити пам'ять

Займатися спортом. Регулярна фізична активність покращує кровообіг у всьому тілі, зокрема у мозку. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує дорослим:

приділяти аеробному фізичному навантаженню помірної інтенсивності, наприклад ходити пішки, не менше 150 – 300 хвилин на тиждень або аеробної фізичної активності високої інтенсивності, наприклад бігати або їздити на велосипеді, не менше 75 – 150 хвилин на тиждень;

двічі на тиждень або частіше проводити силове тренування на всі основні групи м'язів – це приносить додаткову користь здоров'ю;

менше сидіти та лежати;

людям старше 65 років тричі на тиждень або частіше тренувати рівновагу та силу м'язів для запобігання падінням.

Правильно харчуватися та обмежити споживання алкоголю. Для здоров'я мозку рекомендується їсти багато фруктів, овочів та цільнозернових продуктів. Вибирати як джерело білка нежирне м'ясо, рибу, птицю без шкіри та бобові. Алкоголь рекомендується обмежити, а краще взагалі відмовитись від нього, бо безпечної дози не існує.

Важливо! Немає сенсу приймати ноотропи та "судинні" препарати для пам'яті та уваги — вони не діють і можуть бути небезпечними.

Займатися розумовою діяльністю. Мозок теж потрібно тренувати:

розгадувати кросворди;

вивчати мови;

при керуванні автомобілем вибирати нові маршрути;

вчитися грати на музичному інструменті.

Спілкуватися з людьми. Зустрічі з друзями та близькими допомагає запобігти депресії та зменшити стрес, які сприяють зниженню пам'яті.

Висипатись. Для здоров'я мозку дорослим потрібно сім – дев'ять годин сну на добу. Регулярне недосипання знижує когнітивні функції.

Лікувати хронічні хвороби. Хронічні захворювання такі, як гіпертонія, цукровий діабет та порушення слуху, сприяють зниженню пам'яті. Також важливо обговорювати з лікарем можливий вплив на мозок ліків, які потрібно поти постійно.

Освоїти тайм-менеджмент. Планування навантаження допоможе уникати факторів, які відволікають. Якщо виділити певний час на якесь заняття, буде можливість краще зосередитись та запам'ятати інформацію.