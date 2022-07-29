Витривалість, або витримка, визначається як поєднання завзятості та наполегливості, що допомагає людям досягати своїх довгострокових цілей. Нове дослідження показало, що дорослі, які займалися спортом у дитинстві, показували більшу витривалість, ніж дорослі, які взагалі не займалися або заявили, що кинули заняття спортом.

Читайте також: Як харчування матері впливає на якість грудного молока

Спорт робить людей успішнішими

Результати показують, що досвід, які діти здобувають зі спорту, можуть мати позитивний вплив на їхнє життя у дорослому житті. Діти, які займаються спортом, дізнаються, що означає боротися, оскільки вони освоюють нові навички, долають труднощі і оговтуються від невдач, щоб спробувати ще раз,

– розповіла Емілі Нотнегл, провідний автор дослідження та нещодавня випускниця Університету штату Огайо.

Але не все втрачено і для дорослих, які не займалися спортом у дитинстві — дослідження також показало, що дорослі, які займалися спортом протягом минулого року, проявляли більше мужності, ніж ті, хто цього не робив.

Як відбувалося дослідження

Опитування було проведено серед 3993 дорослих, які відповідали на запитання в період з осені 2018 року до весни 2019 року. Наполегливість вимірювали, пропонуючи учасникам оцінити себе за шкалою від 1 до 5 за вісьмома твердженнями, зокрема: "Я старанний. Я ніколи не здаюся" і "Я роботящий". Жодне із тверджень не мало прямого відношення до спорту.

Початкові результати показали, що 34% тих, хто займався спортом у юності, набрали високі бали за шкалою завзятості у порівнянні з 23% тих, хто не займався спортом. А 25% із тих, хто ніколи не займався спортом, набрали низькі бали за шкалою витривалості, у порівнянні з 17% тих, хто займався спортом. Складніші статистичні аналізи, що враховують демографічні характеристики респондентів, також підтвердили ці висновки.