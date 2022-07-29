Дослідження харчування вагітних

Нове дослідження Кембриджського університету з використанням лабораторних мишей показало, що навіть короткочасне споживання фаст-фуду впливає на здоров'я жінок, знижуючи їхню здатність виробляти поживне грудне молоко після пологів. Це може вплинути на здоров'я новонароджених, а також збільшити ризик розвитку у матері та дитини потенційно смертельних станів, таких як хвороби серця, інсульт та діабет з часом.

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Науковці виявили, що навіть короткочасна дієта з високим вмістом жирів та цукру впливала на виживання дитинчат мишей у ранній період після народження, зі підвищенням смерті в період вигодовування. Білки молока надзвичайно важливі для розвитку новонароджених, але було виявлено, що їхня якість була низька у матерів мишей, які харчуються їжею з високим вмістом жирів та цукру.

Жінки, які дотримуються дієти з високим вмістом цукру та жиру, можуть не усвідомлювати, який вплив це може мати на їхнє здоров'я, особливо якщо немає очевидних змін у їхній масі тіла,

– розповіла співавторка дослідження Аманда Сферруцці-Перрі.

Наслідки неправильної дієти для вагітних жінок

Навіть матері, які здаються здоровими, можуть страждати від прихованих проблем, таких як жирова хвороба печінки. Це особливо помітно у людей з надмірною вагою або ожирінням, через дієту, багату на оброблені продукти, які, як правило, містять багато жиру і цукру. І може призвести до прогресуючого цирозу та печінкової недостатності.

Вже встановлено, що дієта "західного зразка" з високим вмістом жиру і цукру сприяє підвищенню індексу маси тіла (ІМТ) та ожиріння не тільки в розвинених країнах, а й у країнах, що переживають урбанізацію.

В результаті більша частина жінок (52,7%) у багатьох групах населення у всьому світі мають надмірну вагу або страждають на ожиріння під час зачаття, що призводить до проблем у підтримці здорової вагітності.