Как определить дефицит веса

Один из наиболее точных показателей – индекс массы тела (ИМТ). Чтобы его рассчитать, нужно разделить вес (в кг) ростом в квадрате (м). ИМТ ниже 18,5 указывает на недостаток массы тела.

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Помимо цифр важно ориентироваться и на свое самочувствие: неприятные симптомы могут свидетельствовать о проблемах массы тела.

К каким последствиям может привести дефицит веса