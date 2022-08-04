Как определить дефицит веса
Один из наиболее точных показателей – индекс массы тела (ИМТ). Чтобы его рассчитать, нужно разделить вес (в кг) ростом в квадрате (м). ИМТ ниже 18,5 указывает на недостаток массы тела.
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Помимо цифр важно ориентироваться и на свое самочувствие: неприятные симптомы могут свидетельствовать о проблемах массы тела.
К каким последствиям может привести дефицит веса
- Проблемы с кожей, зубами и волосами . Организм в первую очередь тратит получаемые из пищи витамины и микроэлементы на поддержание функций жизненно важных органов. А кожный и волосяной покров получают питание по остаточному принципу. Поэтому при недостатке питательных веществ начинают выпадать волосы, утончается и сохнет кожа, к стоматологу приходится ходить чаще, чем обычно.
- Частые переломы . Дефицит массы тела может приводить к снижению минеральной плотности костной ткани и уменьшению количества минеральных веществ в костях. Это означает, что кости становятся слабее и риск остеопороза. Кроме того, у людей с очень низким весом часто наблюдается недостаток кальция и витамина D, что тоже сказывается на состоянии костей.
- Постоянное чувство усталости и слабость мышц. Калории служат для организма ресурсом поддержания жизнедеятельности. Мало калорий – мало энергии.
- Железодефицитная анемия . Низкая масса тела связана с низким уровнем эритроцитов и пониженным гемоглобином. Это состояние известно как анемия. При таком нарушении страдает центральная нервная система, возможны частые головные боли, головокружение, сонливость, ухудшение памяти и обморок.
- Нарушение репродуктивной функции . Из-за постоянного дефицита калорий или слишком низкого процента жира в организме может возникнуть гормональный дисбаланс. По этой причине у женщин нарушается менструальный цикл и возникают проблемы с зачатием.