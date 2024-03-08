Брак сну – поширена проблема у світі. За даними одного з останніх досліджень, лише 15% з нас вдається висипатися (сім – дев'ять годин сну) щонайменше 5 разів на тиждень.

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Нове дослідження сну

Дефіцит сну негативно впливає на фізичний та психічний стан, погіршує когнітивні функції. Нове дослідження показує, що люди, які сплять від 3 до 5 годин на добу, більше схильні до ризику діабету 2 типу в порівнянні з тими, хто спить більше.

Шведські вчені з Університету Уппсали аналізували дані, зібрані британським біобанком (однієї з найбільших демографічних баз даних у світі) протягом більш ніж 10 років. База містила відомості про майже пів мільйона людей, їх генетичні характеристики, стан здоров'я та спосіб життя.

Брак сну збільшує ризик діабету

Вчені виявили кореляцію між тривалістю сну менш як 6 годин та підвищеним ризиком діабету 2-го типу. На їхню думку, різні наслідки недосипання можуть спричинити це. Наприклад, при нестачі сну знижується чутливість клітин до інсуліну, відбувається зміна енергетичного метаболізму скелетних м'язів у напрямку не глюкозного окислення, активується симпатична нервова система та змінюється біота кишківника (сукупність різних бактерій).

Також дослідники спростували поширену теорію, що наслідки дефіциту сну можна компенсувати здоровим харчуванням. Харчова поведінка учасників дослідження оцінювалася виходячи з даних про щотижневе споживання червоного м'яса, напівфабрикатів та риби, а також овочів та фруктів.

Попри те, що здорове харчування знижує ризик діабету, ймовірність цього захворювання у людей, що сплять менш як 6 годин, залишалася вищою, ніж у тих, хто спав не менше 7 годин.