Нехватка сна – распространенная проблема в мире. По данным одного из последних исследований, только 15% из нас удается высыпаться (семь – девять часов сна) не менее 5 раз в неделю.

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Новое исследование сна

Дефицит сна негативно влияет на физическое и психическое состояние, ухудшает когнитивные функции. Новое исследование показывает, что люди, которые спят от 3 до 5 часов в сутки, больше подвержены риску диабета 2 типа по сравнению с теми, кто спит больше.

Шведские ученые из Университета Уппсалы анализировали данные, собранные британским биобанком (одной из крупнейших демографических баз данных в мире) в течение более чем 10 лет. База содержала сведения о почти полумиллионе людей, их генетические характеристики, состояние здоровья и образ жизни.

Недостаток сна увеличивает риск диабета

Ученые обнаружили корреляцию между продолжительностью сна менее 6 часов и повышенным риском диабета 2-го типа. По их мнению, различные последствия недосыпания могут вызвать это. Например, при недостатке сна снижается чувствительность клеток к инсулину, происходит изменение энергетического метаболизма скелетных мышц в направлении не глюкозного окисления, активируется симпатическая нервная система и меняется биота кишечника (совокупность различных бактерий).

Также исследователи опровергли распространенную теорию, что последствия дефицита сна можно компенсировать здоровым питанием. Пищевое поведение участников исследования оценивалось исходя из данных о еженедельном потреблении красного мяса, полуфабрикатов и рыбы, а также овощей и фруктов.

Несмотря на то, что здоровое питание снижает риск диабета, вероятность этого заболевания у людей, спящих менее 6 часов, оставалась выше, чем у тех, кто спал не менее 7 часов.