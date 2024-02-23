Люди имеют разные ритмы сна: некоторые любят засыпать после полуночи, тогда как другие засыпают раньше. В любом случае, сон от 7 до 9 часов ежедневно важен для здоровья всех людей.

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Новое исследование сна

Исследование, проведенное специалистами Аделаидского института здорового сна (Австралия), Университета Флиндерса (Австралия) и Междисциплинарного центра медицины сна (Франция), показало, что только у 15% людей в мире имеют сон достаточный для поддержания здоровья.

Для получения информации о продолжительности сна у людей разного возраста исследователи использовали специальный аналитический прибор, который устанавливали под матрасом. Исследование включало 67 254 взрослых, 52 523 из которых были мужчины, а 14 731 – женщины. Они проживали в разных странах, преимущественно в Европе и Северной Америке.

Подавляющее большинство людей плохо спит

Среднее время сна составляло от 7 до 9 часов у 70% участников исследования. Однако даже те, кто спал в течение этого времени, 40% ночей в неделю спали меньше. В остальное время сон был длиннее или короче, чем нужно. Женщины в основном спали дольше, чем мужчины, а люди среднего возраста – меньше, чем молодые или пожилые участники исследования.

Эти данные вызвали беспокойство исследователей, поскольку среднее время сна менее 6 часов в сутки может увеличить риск смерти и привести к различным серьезным заболеваниям, таких как гипертония, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания. Если человек спит менее 7 или более 9 часов за ночь, могут нарушиться режимы питания, появиться неврологические и поведенческие расстройства.

Авторы научной работы призывают правительства разных стран стимулировать своих граждан ставить здоровый сон на первое место и помогать им спать достаточное количество часов ежедневно. Людям советуют найти и поддерживать такой режим сна, который позволит им чувствовать себя как можно лучше.