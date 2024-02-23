Люди мають різні ритми сну: деякі люблять засинати після півночі, тоді як інші засинають раніше. У будь-якому випадку, сон від 7 до 9 години щодня важливий для здоровʼя всіх людей.

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Нове дослідження сну

Дослідження, проведене фахівцями Аделаїдського інституту здорового сну (Австралія), Університету Фліндерса (Австралія) та Міждисциплінарного центру медицини сну (Франція), показало, що лише у 15% людей у світі мають сон достатній для підтримки здоров'я.

Для отримання інформації про тривалість сну у людей різного віку дослідники використовували спеціальний аналітичний прилад, який встановлювали під матрацом. Дослідження включало 67 254 дорослих, 52 523 з яких були чоловіки, а 14 731 – жінки. Вони проживали в різних країнах, переважно в Європі та Північній Америці.

Переважна більшість людей погано спить

Середній час сну становив від 7 до 9 години у 70% учасників дослідження. Однак навіть ті, хто спав протягом цього часу, 40% ночей на тиждень спали менше. В решту часу сон був довшим або коротшим, ніж потрібно. Жінки здебільшого спали довше, ніж чоловіки, а люди середнього віку – менше, ніж молоді чи літні учасники дослідження.

Ці дані викликали занепокоєння дослідників, оскільки середній час сну менш як 6 годин на добу може збільшити ризик смерті та призвести до різних серйозних захворювань, таких як гіпертонія, ожиріння, серцево-судинні захворювання. Якщо людина спить менш як 7 чи понад 9 години за ніч, можуть порушитися режими харчування, з'явитися неврологічні та поведінкові розлади.

Автори наукової роботи закликають уряди різних країн стимулювати своїх громадян ставити здоровий сон на перше місце та допомагати їм спати достатню кількість годин щодня. Людям радять знайти та підтримувати такий режим сну, який дозволить їм почуватися якомога краще.