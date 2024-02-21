Більшість із нас запам'ятовує сни двічі – тричі на тиждень. Але є люди, які стверджують, що їм взагалі не сниться нічого. Але вчені зʼясували, що це не так, просто деякі люди не можуть їх згадати після пробудження.

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Сон не монолітний: заснути – це не те саме, що вимкнути комп'ютер на ніч. Сон розділений на цикли, а всередині кожного циклу змінюється кілька фаз сну. Умовно можна розділити їх на фази повільного сну (non-REM) та швидкого (REM). Більшість снів виникають у фазу швидкого сну – мозок, до речі, у цей час поводиться так, ніби ми не спимо. Сни в повільну фазу менш детальні та сюжетні, і запам'ятовуються вони гірше.

Один цикл сну займає 90 – 120 хвилин, а за ніч ми проходимо через 4 – 5 таких циклів – якщо, звичайно, спимо 8 годин. У першу половину ночі переважає повільна фаза сну, а в другу — швидка, тому, як правило, ми бачимо яскравіші та триваліші сни вже ближче до ранку.

Чому сни важко запамʼятати

Гіпотеза № 1: ви отримуєте недостатньо REM-сну

Якщо ви постійно недосипаєте, період REM-сну скорочується – як і можливість подивитися яскраві сни, що запам'ятовуються. А якщо ви до того ж прокидаєтеся по будильнику і почуваєтеся так, начебто взагалі не спали, можливо, ви прокидаєтеся у повільну фазу сну. Виходить, перед тим, як прокинутися, снів ви не бачили, а з попереднього циклу згадати їх буде вже проблематично.

Деякі препарати можуть пригнічувати REM-сон. Зокрема антидепресанти затримують початок фази швидкого сну або скорочують її тривалість. До речі, подібний ефект має алкоголь – як мінімум поки не пройде сп'яніння.

Гіпотеза №2: під час сну нейрони активно забувають інформацію

В одному дослідженні з'ясували, що під час REM-сну відбувається активне забування непотрібної інформації. Це необхідно, щоб не перевантажити мозок зайвою інформацією та запамʼятати важливу.

Цим займаються спеціальні клітини зі складною назвою – МСН-нейрони. Вони беруть участь у синтезі гормону, який контролює сон та апетит. Вночі вони мають переважну дію на гіпокамп, що бере участь у формуванні спогадів.



Гіпотеза № 3: гіпокамп прокидається трохи пізніше за вас

Ви, напевно, чули, що дельфіни можуть спати "половиною мозку" – по черзі правою та лівою півкулею – це дозволяє їм залишатися під час сну у свідомості та не тонути. Можливо, у людей різні ділянки мозку також можуть засинати у різний час.

Дослідження показало, що гіпокамп, ймовірно, відходить до сну одним з останніх. Усю ніч він активно формує спогади про події дня та посилає їх у кору мозку. Вчені припустили, що якщо гіпокамп "засинає" пізніше, то й прокидатися може з невеликою затримкою – виходить, коли ми прокидаємося, існує невелике "вікно", коли гіпокамп ще "не прокинувся" і не може записати наш і так спогад про сновидіння.

Гіпотеза №4: структура сну не підходить для зберігання

На відміну від спогадів про реальні події, сни часто нелінійні та не піддаються жодній логіці – наша пам'ять не призначена для зберігання такої фантасмагорії. Крім того, іноді сни можуть взагалі не мати жодного сюжету та бути набором випадкових думок та картинок.

Таке постійно трапляється з нами і протягом дня, коли ми робимо автоматичні дії та витаємо в цей час у хмарах, наприклад, поки чистимо зуби. Часто цей потік думок просто не заслуговує на запам'ятовування, тому мозок і не намагається.

Як запам'ятовувати сни

Насамперед потрібно забезпечити все для повноцінного сну в цілому та REM-сну зокрема. Для цього потрібно висипатися, уникати алкоголю як мінімум перед сном і намагатися прокидатися у швидку фазу сну. Для цього існують спеціальні пристрої, які визначають, коли ви перебуваєте в потрібній фазі сну, і будять вас у цей час.

Якщо сон не встиг вислизнути, коли ви тільки прокинулися, швидше запишіть його або розкажіть комусь – це допоможе зберегти якнайбільше деталей спогаду. Можете навіть завести щоденник снів і перечитувати сни через якийсь час – буде весело, обіцяємо.