Одна з найпоширеніших вагінальних інфекцій – це молочниця або ж вагінальний кандидоз. Її викликають дріжджеподібні грибки роду Candida. За статистикою більш ніж половина жінок репродуктивного періоду стикались із цим захворюванням.

Лікар акушер-гінеколог Мар'яна Тенета розповіла 24 каналу про причини хвороби, симптоми, лікування та як від неї вберегтися.

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Що відомо про грибок Candida

Грибки роду Candida є умовно-патогенними, тобто у невеликій кількості присутні на слизових оболонках здорової людини. У нормі вони не викликають жодних симптомів. Але якщо порушується баланс мікрофлори піхви, кількість грибів збільшується, і виникає молочниця.

Однак слід знати, що за симптомами вагінального кандидозу можуть "маскуватися" хронічні, більш небезпечні, урогенітальні інфекції. Тому при появі будь-яких неприємних симптомів, варто проконсультуватися з лікарем.



При появі будь-яких неприємних симптомів – варто проконсультуватися з лікарем / Фото aiohotgirl.com

Головною причиною появи вагінального кандидозу є ослаблення загального та/або місцевого імунітету. Отже, все, що пригнічує імунітет, може спровокувати дисбаланс вагінальної мікрофлори та надмірний ріст грибів Candida.

Серед поширених причин виникнення молочниці:

прийом антибіотиків широкого спектру дії, які вбивають як шкідливі, так і корисні бактерії;

порушення обміну речовин при ендокринних захворюваннях (наприклад, при цукровому діабеті),

хронічні захворювання;

стрес також може спровокувати появу молочниці;

протизаплідні препарати, які провокують порушення гормонального фону організму;

засоби гігєни зі штучними барвниками та ароматизаторами.

Ще одна причина кандидозу – вагітність. Адже під час неї у жінок відбувається фізіологічне послаблення імунітету та відбуваються гормональні зміни.



Спочатку молочниця проявляється відчуттям свербежу / Фото pani.best

Симптомами вагінального кандидозу є:

відчуття свербежу та печіння у ділянці статевих органів;

посилені виділення з піхви у вигляді білих грудочок;

біль та печія при сечовипусканні та під час статевого акту.

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Схожі симптоми під час кандидозу є і в чоловіків. Вони можуть скаржитися на печіння, свербіж, почервоніння голівки статевого члена та білий наліт. При гострій молочниці присутній також біль під час статевого акту й сечовипускання.

Молочниця – симптоми в жінок і чоловік відчуття свербежу та печіння у ділянці статевих органів; посилені виділення; біль та печія при сечовипусканні.

Ніколи не займайтесь самолікуванням, при появі будь-яких симптомів захворювання, зверніться до лікаря. Це – перший і єдиний спосіб будь-якого правильного підходу.

При неяскраво виражених симптомах та легких формах кандидозу гінеколог призначить вам лише місцеве лікування – використання протигрибкових свічок, кремів, мазей. А надалі – препаратів для відновлення вагінальної мікрофлори та пробіотиків для попередження рецидивів молочниці.

Якщо випадок складніший, то лікарі призначають вже системні протигрибкові та загальнозміцнюючі препарати.

Як зазначила лікар акушер-гінеколог Тенета, якщо кандидоз часто повертається, необхідно зробити додаткове обстеження організму:

перевірити роботу шлунково-кишкового тракту;

здати кров на цукор і на хронічні урогенітальні інфекції.

Для профілактики вагінального кандидозу необхідно дотримуватись правил особистої гігієни, відмовитись від використання ароматизованих засобів інтимної гігієни та які містять штучні барвники, носити натуральну білизну.

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Лікар акушер-гінеколог Мар’яна Тенета “І ще одним із найважливіших способів профілактики кандидозу у наш час, коли всі самі собі лікарі, є контрольоване та раціональне, під наглядом лікаря, вживання будь-яких препаратів, не лише антибіотиків. Вчасна діагностика та правильне лікування допоможуть уникнути неприємних симптомів молочниці та попередити її появу у майбутньому”

Правила, які доможуть уникнути молочниці

Правильне та збалансоване харчування.

Бавовняна білизна за розміром.

Відмова від ароматизованих засобів інтимної гігієни.

Антибіотики тільки за призначенням лікаря.

Статеве життя з контрацепцією.

Наголошуємо, що самолікування небезпечне для вашого здоров'я. Тому перед вживанням будь-яких препаратів проконсультуйтесь з лікарем. Якщо ви вже провели необхідні консультації, придбати ліки за вигідними цінами можна у цих аптеках: тут і тут.