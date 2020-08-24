Звідки беруться виділення, які ви бачите на білизні
Гінеколог пояснила, звідки беруться вагінальні виділення у жінок і чому вони можуть змінюватися.
Про це написала лікарка Ольга Білоконь на своїй сторінці в інстаграмі.
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Нормальна кількість вагінальних виділень – 1-4 мл / добу (приблизно 1 ч. ложка). Вони білі або жовтуваті, прозорі, густий або більш рідкої консистенції, в основному без запаху або зі злегка кислуватим запахом, рідко супроводжуються дуже легким подразненням,
– написала вона.
Звідки беруться вагінальні виділення
Вульва
Виділення з'являються з:
- Сальних, потових і парауретральних залоз
- Бартолінових залоз, які активно виділяють свій секрет під час сексуального збудження (а буває і без нього)
Піхва
Гінеколог зазначає, що у піхві немає жодних залоз. Виділення в ньому утворюються за внаслідок:
- "пропотівання" рідкої частини крові
- мікроорганізмів, що живуть в піхві і продуктів їх життєдіяльності
- завдяки безперервному злущування епітеліальних клітин.
Шийка матки
Шийка матки містить циліндричний епітелій, в якому є величезна кількість залоз, які продукують слизовий секрет.
Саме виділення шийки матки ви можете побачити у великій кількості під час та напередодні овуляції.
"Саме тому при ектропіоні / ектопії шийки матки може бути занадто багато виділень", – додала Білоконь.
Залози ендометрія (внутрішня оболонка порожнини матки)
"Навіть маткові труби містять залози, які також виробляють секрет", – додала гінекологиня.
- Харчування, кількість споживаної рідини.
- Вага (ожиріння або дефіцит ваги).
- Частота статевих контактів, нові статеві партнери.
- Різні види сексу (оральний та інші) можуть бути пов'язані зі скаргами на виділення і дискомфорт в області вульви або піхви. Лікар додає, що це не обов'язково через передачу інфекції.
- Використання вагінальних кульок, іграшок, свічок і тампонів іноді з незрозумілим складом.
- Прийом лікарських препаратів (антибіотики, цитостатики, стероїди та інші).
- День менструального циклу (відчуття сухості до менструації і відразу після неї, збільшення виділень ближче до овуляції)
- Стрес.
- Хронічні кров'яні виділення.
- Гігієна, використання гігієнічних прокладок.
- Спринцювання.
- Вагітність, грудне вигодовування.
- Використання контрацептивів (сперміциди, гормони тощо).
- ІПСШ.
- Зміни мікрофлори.
- Вік.