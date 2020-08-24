Гінеколог пояснила, звідки беруться вагінальні виділення у жінок і чому вони можуть змінюватися.

Про це написала лікарка Ольга Білоконь на своїй сторінці в інстаграмі.

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Нормальна кількість вагінальних виділень – 1-4 мл / добу (приблизно 1 ч. ложка). Вони білі або жовтуваті, прозорі, густий або більш рідкої консистенції, в основному без запаху або зі злегка кислуватим запахом, рідко супроводжуються дуже легким подразненням,

– написала вона.

Звідки беруться вагінальні виділення

Вульва

Виділення з'являються з:

Сальних, потових і парауретральних залоз

Бартолінових залоз, які активно виділяють свій секрет під час сексуального збудження (а буває і без нього)

Піхва

Гінеколог зазначає, що у піхві немає жодних залоз. Виділення в ньому утворюються за внаслідок:

"пропотівання" рідкої частини крові

мікроорганізмів, що живуть в піхві і продуктів їх життєдіяльності

завдяки безперервному злущування епітеліальних клітин.

Шийка матки

Шийка матки містить циліндричний епітелій, в якому є величезна кількість залоз, які продукують слизовий секрет.

Саме виділення шийки матки ви можете побачити у великій кількості під час та напередодні овуляції.

"Саме тому при ектропіоні / ектопії шийки матки може бути занадто багато виділень", – додала Білоконь.

Залози ендометрія (внутрішня оболонка порожнини матки)

"Навіть маткові труби містять залози, які також виробляють секрет", – додала гінекологиня.

Що впливає на кількість і характер виділень