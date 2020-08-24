Откуда берутся выделения, которые вы видите на белье
Гинеколог объяснила, откуда берутся влагалищные выделения у женщин и почему они могут меняться.
Об этом написала врач Ольга Белоконь на своей странице в инстаграме.
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Нормальное количество влагалищных выделений – 1 – 4 мл/сут (примерно 1 ч. ложка). Они белые или желтоватые, прозрачные, густой или более жидкой консистенции, в основном без запаха или со слегка кисловатым запахом, редко сопровождаются очень легким раздражением,
– написала она.
Откуда берутся влагалищные выделения
Вульва
Выделения появляются из:
- Сальных, потовых и парауретральных желез
- Бартолиновых желез, которые активно выделяют свой секрет во время сексуального возбуждения (а бывает и без него)
Влагалище
Гинеколог отмечает, что во влагалище нет никаких желез. Выделения в нем образуются вследствие:
- "пропотевания" жидкой части крови
- микроорганизмов, которые живут во влагалище, и продуктов их жизнедеятельности
- благодаря непрерывному отшелушиванию эпителиальных клеток.
Шейка матки
Шейка матки содержит цилиндрический эпителий, в котором имеется огромное количество желез, продуцирующих слизистый секрет.
Именно выделения шейки матки вы можете увидеть в большом количестве во время и накануне овуляции.
"Именно поэтому при эктропионе/эктопии шейки матки может быть слишком много выделений", – добавила Белоконь.
Железы эндометрия (внутренняя оболочка полости матки)
"Даже маточные трубы содержат железы, которые также производят секрет", – добавила гинеколог.
Что влияет на количество и характер выделений
- Питание, количество потребляемой жидкости.
- Вес (ожирение или дефицит веса).
- Частота половых контактов, новые половые партнеры.
- Разные виды секса (оральный и другие) могут быть связаны с жалобами на выделения и дискомфорт в области вульвы или влагалища. Врач добавляет, что это не обязательно из-за передачи инфекции.
- Использование вагинальных шариков, игрушек, свечей и тампонов иногда с непонятным составом.
- Прием лекарственных препаратов (антибиотики, цитостатики, стероиды и другие).
- День менструального цикла (ощущение сухости до менструации и сразу после нее, увеличение выделений ближе к овуляции)
- Стресс.
- Хронические кровяные выделения.
- Гигиена, использование гигиенических прокладок.
- Спринцевание.
- Беременность, грудное вскармливание.
- Использование контрацептивов (спермициды, гормоны и тому подобное).
- ИППП.
- Изменения микрофлоры.
- Возраст.