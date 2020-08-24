Гинеколог объяснила, откуда берутся влагалищные выделения у женщин и почему они могут меняться.

Об этом написала врач Ольга Белоконь на своей странице в инстаграме.

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Нормальное количество влагалищных выделений – 1 – 4 мл/сут (примерно 1 ч. ложка). Они белые или желтоватые, прозрачные, густой или более жидкой консистенции, в основном без запаха или со слегка кисловатым запахом, редко сопровождаются очень легким раздражением,

– написала она.

Откуда берутся влагалищные выделения

Вульва

Выделения появляются из:

Сальных, потовых и парауретральных желез

Бартолиновых желез, которые активно выделяют свой секрет во время сексуального возбуждения (а бывает и без него)

Влагалище

Гинеколог отмечает, что во влагалище нет никаких желез. Выделения в нем образуются вследствие:

"пропотевания" жидкой части крови

микроорганизмов, которые живут во влагалище, и продуктов их жизнедеятельности

благодаря непрерывному отшелушиванию эпителиальных клеток.

Шейка матки

Шейка матки содержит цилиндрический эпителий, в котором имеется огромное количество желез, продуцирующих слизистый секрет.

Именно выделения шейки матки вы можете увидеть в большом количестве во время и накануне овуляции.

"Именно поэтому при эктропионе/эктопии шейки матки может быть слишком много выделений", – добавила Белоконь.

Железы эндометрия (внутренняя оболочка полости матки)

"Даже маточные трубы содержат железы, которые также производят секрет", – добавила гинеколог.

Что влияет на количество и характер выделений